Закрытие автобусного маршрута №9 все-таки «аукнулось» пассажирам

Неприятность произошла накануне днем в самый разгар дня. Т.е. еще задолго до «часа пик». Однако, даже в этот традиционно весьма спокойный период, на одной остановке (и вокруг нее) на улице Канатной скопилось более трех десятков потенциальных пассажиров. Одних только курсантов одесской «мореходки» собралось около полутора десятков! Когда после долгого и весьма малоприятного ожидания троллейбус таки пришел, войти в него удалось не более, чем пяти пассажирам.

Поскольку, как смог на собственном опыте убедиться наш корреспондент, к этому времени (еще на первой четверти маршрута) он оказался забит, что называется, под завязку и пассажиры просто заполонили салон, плотно прижавшись друг к другу. Буквально, «как сельди в бочке!» А другой возможности уехать у них теперь нет. Ведь автобусный маршрут №9, который на протяжении нескольких десятилетий дублировал троллейбус, теперь закрыт!

Отметим, однако, что коммунальщики считают полный отказ от этого автобусного маршрута успехом и настаивают, что новые комфортабельные троллейбусы, работающие на этом направлении, успешно справляются с пассажиропотоком. А интервал между ними якобы не превышает 4-6 минут!