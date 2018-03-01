У одесской Филармонии новый-старый директор

Конкурс на должность директора одесской государственной филармонии уверенно выиграла ее нынешний директор Галина Зицер.

Такое решение приняла конкурсная комиссия. Из девяти ее членов за кандидатуру Галины Зицер проголосовали семеро. А ее конкурентка Вера Ривенко поддержки не получила.

Теперь утвердить назначение директора Филармонии доложен областной совет.

Однако, как показала история с кандидатурой на должность директора Художественного музея Александра Ройтбурда, депутатский корпус не всегда поддерживает решение конкурсной комиссии.