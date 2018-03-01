Стартовал VI Международный Корнейчуковский фестиваль детской литературы

Это единственный в Украине фестиваль, посвящённый детской литературе и творчеству, к тому же вовлекающий в программу читателей. Дети и взрослые, писатели, издатели, художники, редакторы, библиотекари, педагоги, психологи, книжные блогеры, критики и журналисты, образовательные и культурные институции так или иначе формируют фестивальные мероприятия.

Поэты и писатели (18 +) могут представить свои произведения на Международный литературный конкурс произведений для детей и юношества «Корнейчуковская премия» до 15 июня. Всеукраинский конкурс литературного творчества «Море талантов» (от 6 до 18 лет) будет принимать работы участников до 15 июня. Всеукраинский конкурс цифрового рисунка «IParus» и Всеукраинский конкурс объемного моделирования «IParus 3d pen» (от 6 до 18 лет) завершат приём работ 1 июля.

Подробности подачи заявок на конкурсы можно выяснить здесь — http://korneyfest.com/

По итогам литературных конкурсов ежегодно издаются сборники работ победителей и лауреатов (сборник «Корнейчуковская премия» и альманах «Море талантов»), которые бесплатно распространяются в школах, передаются в детские и взрослые библиотеки Одессы и Одесской области; ряд экземпляров поступает в Национальную библиотеку Украины для детей, в другие Национальные библиотеки Украины. Лучшие произведения также публикуются в литературных альманахах и других периодических изданиях, становятся объектом внимания медиа и книгоиздателей.