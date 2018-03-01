Профсоюзы одесских вузов обмениваются опытом

Одесская областная организация профсоюзов работников образования и науки насчитывает более 106 тысяч человек, из них 43 тысячи – это члены профсоюза студентов. Работе студенческих профсоюзных организаций, защите социально-экономических прав и интересов студенческой молодежи был посвящен семинар-совещание, который прошел в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия».

Мы хотим, чтобы студенческая профсоюзная организация доводила до каждого студента, что такое профсоюз, что такое студенческая организация, как много могут студенты. Этот семинар проходит на базе Одесской Юракадемии, потому что на сегодня, пусть не обижаются другие вузы, но Национальный университет «Одесская юридическая академия» – ведущее учебное заведение не только в нашей Одесской области, но и в Украине. И здесь проводится очень много важных и полезных мероприятий,

- пояснила председатель одесской областной организации профсоюзов работников образования и науки Украины Нина Александровна Дубовик.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» выступил инициатором проведения семинара. Как рассказала заместитель председателя первичной профсоюзной организации НУ «ОЮА» Адриана Вавринчук, такое мероприятие в стенах вуза проводится впервые, но в дальнейшем планируется проводить такие встречи раз в месяц.

Мы хотим довести до нашего студенческого актива профсоюзов, до наших студентов, что работа наших активистов должна быть налажена. При поддержке и опеке нашего обкома, при всесторонней поддержке президента вуза Сергея Васильевича Кивалова наши студенты имеют возможность высказывать свои вопросы и предложения, работы общежитий, в отношении питания, социальной защиты, предоставления материальной помощи и т.д. Они могут к нам обращаться, и все эти вопросы решаются незамедлительно,

- рассказывает Адриана Вавринчук.

На семинар были приглашены представители студенческих профсоюзов одесских вузов. Они имели возможность поближе познакомиться с Национальным университетом «Одесская юридическая академия», посетить экскурсию по университету.

По словам председателя первичной профсоюзной организации НУ «ОЮА» Виктора Евстафьевича Загороднего, в университете много внимания уделяется вопросам материально-технического обеспечения учебного процесса.

Это тоже имеет значение, потому что студенты, которые поступили в наше учебное заведение, должны получать образование в соответствии с европейскими стандартами, то есть они должны иметь доступ ко всем источникам знаний, и прежде всего, активно внедряются в учебный процесс инновационные технологии, которые позволяют студентам более широко осваивать будущую профессию. Мы также заботимся и о том, чтобы студенты с пользой проводили свой досуг. Организовываем различные культурные, спортивные мероприятия. А летом все наши студенты, преподаватели и сотрудники имеют возможность отдохнуть на базе отдыха европейского уровня в Затоке с 85% скидкой, которую оплачивает профком,

- отметил Виктор Евстафьевич Загородний.

В рамках семинара также состоялся круглый стол, в ходе которого представители студенческих профсоюзов имели возможность обменяться опытом работы и поделились своими успехами.

Национальный университет «Одесская юридическая академии» был представлен председателями профкомов всех факультетов вуза. Профсоюзный актив университета работает дружно и слаженно, и при поддержке руководства им удается быстро решать многие вопросы. Так, как поделилась председатель профкома факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Маргарита Бендюга, что студенты очень довольны хорошими условиями проживания в общежитиях Юракадемии. В вузе организовано качественное и доступное по цене питание для студентов, что является немаловажным фактором для учебы.

Важным моментом является то, что руководство нашего вуза всегда поддерживает инициативы наших студентов. Президент академии Сергей Васильевич Кивалов всегда на нашей стороне. Так как мы работаем на защиту интересов студентов и работников университета, так же и он защищает наши интересы, поддерживает наши инициативы и все мероприятия, которые мы хотим провести,

- отметила Маргарита Бендюга.

По ее словам, профком факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» ведет активную работу в различных направлениях. Студенты факультета ежегодно принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях. В турнирах по мини-футболу, баскетболу всегда занимают призовые места. Кроме того, участвуют в благотворительных акциях, ездят в туристические поездки.

Считаю, что такие мероприятия, как сегодня, очень важны. Мы имеем возможность вдохновиться, создать какие-то новые идеи. Семинар мне очень понравился, организован на высоком уровне,

- поделилась председатель профкома студентов Одесского государственного экологического университета Дарья Лозовая.

Председатель первичной профсоюзной организации студентов Одесской государственной строительной академии Дмитрий Дубчак поделился опытом оформления субсидий для студентов.

Об опыте сотрудничества с другими вузами рассказала глава профсоюза студентов Международного гуманитарного университета Юлиана Назо.

Мы работаем со всеми профсоюзами - и Юракадемии, и Одесского государственного экологического университета, и Академии пищевых технологий, и другими. Для нас очень важны такие собрания, поскольку они объединяют нас. Мы общаемся, обмениваемся опытом, делимся информацией о том, что у кого происходит в университете. Это помогает продумать общую концепцию того, в каком направлении профсоюзным организациям идти дальше,

- рассказывает Юлиана Назо.

По ее словам, МГУ проводит немало совместных мероприятий с НУ «ОЮА». Это и совместные туры во Львов, в Буковель, оздоровительные поездки в Затоку, различного рода соревнования.

Хочу выразить благодарность Сергею Васильевичу Кивалову за то, что у наших студентов Международного гуманитарного университета есть возможность проводить соревнования по футболу, волейболу, баскетболу в спортивном комплексе на 8-й станции Большого Фонтана. Это очень важно для нас, для студентов. Здорово поднимает студенческих дух, сплочает коллектив, развивает, оздоравливает. Мы довольно часто пользуемся этой возможностью и проводим соревнования. Очень хотелось бы, чтобы по итогам сегодняшнего совещания мы могли провести соревнования со студентами других университетов,

- поделилась Юлиана Назо.

В ходе семинара также было подняты немало проблемных вопросов государственного уровня. В частности, как поделился заместитель председателя Одесской областной организации профсоюза работников образования и науки Игорь Николаевич Щедров, профсоюз обеспокоен ситуацией со стипендиальным фондом. По его словам, не так давно Кабинет Министров Украины аннулировал положение о том, средства стипендиального фонда можно направить на премирование и стипендиальную помощь студентам. В результате из-за несовершенства системы распределения стипендиальных финансов по итогам прошлого года в пределах всей Украины в государственных бюджет были возвращены 3,4 млрд гривен.

Такой обмен общения со студентами дает положительные моменты профсоюзной работе, и прежде всего, способствует мотивации профсоюзного членства профсоюза работников образования и науки. Это помогает решать многие вопросы. Кроме того, мы информируем о том, какая работа проводится центральным комитетом профсоюза работников образования и науки. Мы неоднократно обращались в Минобразования с том, чтобы внести изменения в постановление Кабмина относительно программы стипендиального обучения и полному использованию объема стипендиального фонда, чтобы деньги можно было направить на социальную поддержку студентов,

- поделился Игорь Щедров.

Он также отметил прекрасные условия, которые были созданы президентом академии Сергеем Васильевичем Киваловым для проведения семинара, и поблагодарил за подарок – в ходе семинара ему вручили книгу, посвященную 20-летию Национального университета «Одесская юридическая академия» и 170-летия Одесской школы права.