Одесский вуз налаживает сотрудничество Украины и Израиля

Президент Национального университета «Одесская юридическая академия», народный депутат Украины Сергей Кивалов встретился с делегацией членов парламента государства Израиль.

В ходе встречи стороны обсудили важнейшие аспекты международного сотрудничества Украины и Израиля в различных сферах.

Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в образовательной и научной сферах, налаживанию академических обменов студентов, аспирантов и преподавателей Одесской Юридической академии и ведущих вузов государства Израиль.

Далее зарубежную делегацию ожидала экскурсия по университету, они посетили крупнейшую в Украине научную библиотеку, Музей редкой книги, в котором смогли увидеть украинские и зарубежные правовые издания, сохранившиеся в единственном экземпляре, побывали в Музее оружия и даже смогли пострелять в пневматическом и боевом тире. Также высоким гостям показали учебные корпуса и аудитории, студенческое кафе, внутренний двор университета, выполненный в лучших традициях ландшафтного дизайна и ультрасовременный мультифункциональный спортивный стадион. Представители Израиля были приятно удивлены развитой материально-технической базой университета и высоким уровнем организации учебного процесса в НУ «ОЮА».

Отметим, что народный депутат Украины Сергей Кивалов входит в группу по межпарламентским связям с государством Израиль и принимает активное участие в двусторонних переговорных процессах и международном сотрудничестве обеих стран.

Более того, Одесская Юракадемия имеет тесные связи со многими высшими учебными заведениями Израиля. В Одессу регулярно приезжают с официальными визитами израильские дипломаты, политики, журналисты, учёные ведущих израильских вузов. В частности, в прошлом году вуз посетил Главный ученый Министерства алии и абсорбции Государства Израиль, ведущий израильский политолог и социолог Владимир (Зеэв) Ханин. Для студентов он провел публичную лекцию на тему «Израиль и Ближний Восток в эпоху Трампа», в рамках которой ознакомил преподавателей, аспирантов и студентов ряда ведущих университетов Украины с особенностями израильской внешнеполитической оценки тенденций международных отношений в целом, и угроз национальной безопасности на современном этапе, в частности.

Также Владимир (Зеэв) Ханин встречался с президентом университета. Он ознакомился с историей и структурой Национального университета «Одесская юридическая академия», особенностями организации учебного процесса в вузе и обсудил с академиком Сергеем Киваловым состояние и тенденции развития высшего образования и науки в Украине и в Израиле. Владимир (Зеэв) высоко оценил образовательный уровень студентов НУ «ОЮА» и выразил намерения дальнейшего тесного сотрудничества с этим университетом.

Крайне впечатлен тем фактом, что студенты слушают здесь лекции на английском, немецком, французском языках. Это чрезвычайно расширяет кругозор исследований в этом учебном заведении.

Во время встречи были достигнуты договоренности об академическом обмене студентами и преподавателями между Одесской Юракадемией и университетами Израиля.

— рассказал главный ученый Министерства алии и абсорбции Израиля Владимир Ханин.