Предполагаемого убийцу одесского студента задержали в Запаорожье

По информации ГУНП, правоохранители накануне задержали в Запорожье девятнадцатилетнего парня, уроженца Запорожской области, который обоснованно подозревается в убийстве студента Одесской архитектурно-строительной академии.

Напомним, что преступление было совершено 4 апреля. Тогда в ходе возникшего конфликта на улице Балковской, поблизости от общежития архитектурно-строительной академии двадцати двух летний студент третьего курса получил ножевое ранение в грудь. От которого скончался на месте. Преступник скрылся.

По версии следствия, он уехал на свою малую родину, где и был задержан.