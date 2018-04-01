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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Предполагаемого убийцу одесского студента задержали в Запаорожье

Категория: Новости / Происшествия


Предполагаемого убийцу одесского студента задержали в Запаорожье

По информации ГУНП, правоохранители накануне задержали в Запорожье девятнадцатилетнего парня, уроженца Запорожской области, который обоснованно подозревается в убийстве студента Одесской архитектурно-строительной академии.

Напомним, что преступление было совершено 4 апреля. Тогда в ходе возникшего конфликта на улице Балковской, поблизости от общежития архитектурно-строительной академии двадцати двух летний студент третьего курса получил ножевое ранение в грудь. От которого скончался на месте. Преступник скрылся.

По версии следствия, он уехал на свою малую родину, где и был задержан.



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