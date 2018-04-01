Церковь – путешественница

Не тот нынче Днепр, и город не тот

Это лишь старожилы помнят Днепр, каким он был до того, когда на его русле появился каскад водохранилищ. Раньше это было незабываемое путешествие пароходом, который отправлялся из Херсона на Киев. Представляете себе: тихий Днепр и почти бесшумное скольжение судна по водной глади. И как только пароход отчаливал от Херсонского речного порта, за бортом слева и справа открывался великолепный пейзаж. По берегам над рекой свисали ветки плакучих ив, вербы и густые заросли лозы. Эту природную картину трудно предать словами, ее надо было видеть. Да и сейчас еще можно насладиться этим уникальным природным уголком. Естественная красота плавней еще сохранилась до Каховского водохранилища, а дальше – водная гладь и унылые, почти безжизненные пустынные берега.

Как только судно проходит шлюзы Каховской ГЭС, первая остановка – пристань на водохранилище в старинном, я бы сказал, древнем городе Бериславе. Если вы человек не местный, вас, очевидно заинтересует название города, в нем кроется что-то загадочное. Не ломайте голову в догадках, ведь все очень просто – бери и славь. А вот откуда произошло такое наименование? Обратимся к истории.

Мне пришлось жить в этом городе, но в то время я не обращал особого внимания на его историю. А она заслуживает того, чтобы о ней знали те, кому небезразличен наш край. У Берислава богатая история и интересное прошлое. Археологи обнаружили здесь древние поселения бронзового века, то есть второго века до нашей эры. А в первых веках нашей эры здесь возникло скифо-сармато-славянское поселение. Само поселение располагалось на высоком правом берегу реки. Оно имело важное хозяйственное, торговое, и даже стратегическое значение, так как здесь Днепр имел самую узкую ширину, что создавало удобства для переправы на левый берег, открывало путь в Крым, который имел важное торговое значение и был местом, откуда жители степной территории привозили соль.

Именно важное стратегическое значение Берислава привлекало сюда многих завоевателей. Территория в разные века находилась под разными владениями. В 1396 году золотоордынский хан Тохтамыш построил здесь крепость Доган-Гечит («переправа ястреба»). В 1398 году крепость переходит под контроль Великого княжества Литовского. Тогда здесь находилась литовская таможня. Период под литовским владением длился недолго. В ХV в. поселение было захвачено турецкими феодалами, и на месте литовской таможни построили крепость Кизи-Керман («Девичья крепость»). Крепость для турок имела важное значение, как плацдарм для нападения на украинские земли. Кроме того, туркам надо было обезопасить и свою территорию от запорожских казаков, которые нередко совершали набеги на турецкие поселения с использованием своих лодок. А так как крепость стояла у низовья Днепра, это позволяло туркам контролировать передвижение казацких чаек по Днепру и дальше в Черное море. Но запорожцы нередко организовывали засады на острове, что располагался напротив крепости, отсюда совершали набеги на крепость и громили татарские орды.

Трудно сказать, сколько бы еще это поселение находилось под игом турецких завоевателей, не развяжись русско-турецкая война. Тогда российским войскам нужен был путь на Крым. В 1689 году русско-украинские войска подошли к Кизи-Керманской крепости и осадили ее. После длительной осады они завладели крепостью. А по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору после окончания русско-турецкой войны в 1774 году эти земли перешли к России и на руинах крепости в 1774 году был основан город Берислав. Так как крепость длительное время мужественно оборонялась, и русско-украинским войскам пришлось проявить немало мужества и героизма при ее осаде, ей и дали такое имя.

В настоящее время многое, что напоминало о тех далеких днях, покрыто водой Каховского водохранилища, а на месте крепости функционирует речная пристань. Местные жители балку, что разделяет город на две части, по-прежнему называют Кизикерманской.

Храм перекочевал вниз по Днепру

Когда Берислав стал свободным от османского ига, сюда, чтобы заселить территорию, переселились казаки из Полтавщины, Черкащины и Запорожской сечи. А так как казаки были людьми верующими, они не могли жить без храма. Но в этой полупустынной местности не было ни крупных населенных пунктов, ни церкви. И кому-то пришла в голову полуфантастическая идея – переместить старую казацкую Воскресенскую церковь из далекой приднепровской Переволочанской крепости, что за 300 километров от Берислава. Подлинно известно, что переместили ее сюда в четь основания города. Однако до сегодняшнего дня точно не установлено, как эту деревянную церковь сплавляли на новое место? Одни утверждают, что ее сплавили на плотах. Но нынешний настоятель храма, протоиерей Александр Михаленко сомневается в этой версии, так как на этом пути Днепр имеет крутые изгибы и пороги, так что плот не мог свободно пройти. Большинство склонны к тому, что церковь на прежнем месте разобрали, а затем на плотах доставили в Берислав.

Я много лет прожил недалеко от Днепра и мог наблюдать, как в годы с высокими весенними паводками уровень воды был такой, что над водой торчали лишь верхушки деревьев. При таком наводнении по Днепру вполне мог перемещаться и большой паром с храмом. Не будем гадать о том, как это было, оставим это историкам. Лучше расскажем вам, как была построена церковь нашими казацкими предками.

Заложена она была 293 года назад в Переволочанской крепости, и назвали храм Свято-Воскресенским. В сборнике «Записки Одесского общества Истории и Древности» отмечено: «1726 года, месяца мая получен указ от господина полковника Ивана Ларионовича церковь строить. Плотников нанял 5 человек; дал господин полковник вышеупомянутым плотникам за строение церкви 30 руб. готовых денег». Сама же Переволочанская крепость была построена в 1654 году на изгибе Днепра специально для отражения татарских набегов. Известной эта крепость стала после того, как у ее стен 30 июня 1709 года капитулировала армия шведского короля Карла ХII после поражения в знаменитой Полтавской битве.

Важна еще одна деталь – строительство церкви выполнено без единого гвоздя из дубовых бревен, обшитых досками. После того, как ее сплавили в Берислав, церковь установили на каменном фундаменте, но снова без гвоздей. И, что важно, вместе с церковью сюда были переданы многие ценные реликвии – Евангелие 1695 года, несколько икон ХVIII века, иконостас резной работы старинного письма, напрестольный восьмиконечный серебряный крест, величиной в пол аршина и другие ценности, которые после многих потрясений сохранились до наших дней.

Но на этом путешествия Свято-Воскресенской церкви не окончились. На прежнем месте церковь простояла 51 год, но в 1835 году в Бериславе в центре города построили новую каменную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, деревянный храм решили перенести на окраину города. Его разобрали и установили на каменном фундаменте, где он находится в настоящее время. При переносе на окраину города церковь освятили в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Храм, очевидно, хранит сам Господь

В годы советской власти, когда было гонение на церковь, не обошла беда и единственную деревянную церковь в Бериславе. В 1939 году храм был закрыт. Хотя служба прервалась всего на два года, но и этого было достаточно, чтобы она запустела. Как считают настоятели храма, церковь осталась в сохранности только промыслом Божиим. В храме сначала создали склад, а затем помещение вообще превратилось в мусорник. Находились «добродетели», которые предлагали разобрать строение на дрова, к счастью этого не случилось. Благодаря сохранению храма мы и сегодня можем наслаждаться удивительным строением прошлых веков.

Во время немецкой оккупации богослужения в церкви возобновились и не прекращаются до настоящего времени. Само строение привлекает многих туристов. А его история может поведать посетителям о прошлых лихих временах. Во время российско-турецкой войны сюда привозили раненых солдат из Севастополя. В это время в городе госпиталя не было и раненых оставляли в частных домах. Медицинское обслуживание было плохое, оттого многие солдаты умирали от ран. Об их памяти напоминают братские могилы и часовня на городском кладбище.

В Бериславе есть очень старинные кладбища, расположенные на восточной окраине города. Не знаю, сохранились ли казацкие могилы сегодня, но в 1952 году местные жители мне показывали надгробные кресты, которые глубоко вошли в землю. Но на отдельных крестах можно было прочесть надписи на старославянском языке, кто и когда здесь захоронен. Говорят, что местные черные копатели выкапывали из могил казацкие сабли. Жаль, что потомки стирают из памяти не только историю, но и могилы тех, кто погиб за свободную Украину.

Однако вернемся к Церкви. Ее строение относится к крестно-купольному типу, имеет продольно-осевую композицию, трехчастный основной объем – восьмигранный, с двумя заломами, апсида – пятигранная. Храм – однокупольный, увенчан сферическим куполом с небольшой луковичной маковкой. Простояв несколько веков, храм, естественно, нуждается не только в ремонте, но и в реставрации, так как во время войны был несколько поврежден.

Главный купол отклонился от вертикали. И это отклонение прогрессирует, время дает о себе знать. Настоятель церкви отец Александр рассказал, что вопрос о реставрации церкви он давно ставил перед правительством Украины. Так как храм является «Памятником градостроительства и архитектуры Украинской ССР». Его просьбы были услышаны в Киеве и в 1990 году бюджету Бериславского горсовета было выделено 10 тысяч рублей, но церковь эти деньги так и не получила, они, вероятно, осели где-то в карманах тогдашней местной власти.