Троянский конь в обличье летчицы-налетчицы

За судьбой бывшей узницы Кремля Надежды Савченко я начал следить с лета 2014 года, после того, как ее взяли в плен боевики. Плененная боевиками Надежда Савченко каким-то образом оказалась в Белгороде. Но поскольку была без документов, ее доставили в полицию, а затем в ФСБ. Перед пленением Савченко корректировала минометный огонь, в результате которого погибли двое российских журналистов. Запомнилась фраза того, кто допрашивал: берегите эту птичку, она нам еще пригодится.

Боевики организовали вывоз Савченко в Россию. Странно, что вез ее человек в гражданской одежде. По пути он кормил ее, давал деньги на сигареты. И высадил из машины недалеко от Белгорода. Тогда никто не предполагал, что это, возможно, начало тайной операции российских спецслужб. Судя по всему, Савченко была завербована ФСБ. Даже в темнице ей дозволялось многое. Она крайне эпатажно вела себя на суде. Вполне возможно, что это было в интересах спецслужб. Один российский оппозиционер в эфире украинского телевидения сказал, что Путин ничего просто так не делает. А тут он помиловал Надежду Савченко после того, как ей присудили 22 года тюрьмы. В дальнейшем Савченко была передана Украине. Надо полагать, наша страна получила Троянского коня в обличье летчицы-налетчицы. Украинское телевидение без конца рекламировало Савченко как нашу летчицу. На самом деле никакой летчицей она не была. А всего лишь выполняла обязанности штурмана вертолета. Но партия «Батькивщина» включила Савченко в свой избирательный список под первым номером. И благодаря этому Савченко стала народным депутатом, а в дальнейшем – членом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Президент Петр Порошенко предоставил свой личный самолет для доставки помилованной Путиным Надежды Савченко в Украину. Присвоил Надежде Савченко звание Героя Украины. После того, как Савченко вышла из управления украинских властей, на нее сразу навесили заговор. И упрятали в сизо. И теперь пройдет еще несколько месяцев, прежде чем суд установит истину. Но как рассказал в телеэфире бывший народный депутат и одесский прокурор Юрий Кармазин, случая с обвинением Савченко в терроризме могло и не быть. Поскольку Надежда Савченко после Майдана оказалась в добровольческом батальоне «Айдар». Там, по словам очевидцев, она пошла в самоволку и была пленена боевиками. При спасении Надежды Савченко погибли 19 спецназовцев и был потерян бронетранспортер. Об этом были поданы соответствующие рапорта по команде. Однако военная прокуратура оставила эти рапорта без внимания. Но если бы разобралась, уже тогда можно было осудить Савченко за дезертирство и самоуправство. А теперь у нас получается летчица-налетчица. А скорее всего – Троянский конь Кремля.