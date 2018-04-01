Обман цифровой экономики ВИДЕО

Коварство термина «цифровая экономика» таится в самом названии – речь идет не о новом жизненном укладе, а об изменении того, что человека делает человеком. И речь не только о цифровом слабоумии – новом диагнозе, поставленном на южнокорейских детях, где процессы начались значительно раньше, а о новом цифровом рабстве души!

С высоких трибун нам вещают об искусственном интеллекте, а что в результате будет с личностью человека стыдливо умалчивают. Во главу угла ставится искусственный интеллект, оцифровке подвергается не только экономика, оцифровке подвергаются человеческие отношения, в конечном счете оцифровке подвергается сам человек! Можно смело говорить о возникновении встречных тенденций: с одной стороны робота превращают в человека, с другой – человека превращают в цифру и в какой-то точке человек и робот должны соединиться.

При таком подходе можно со всей ответственностью утверждать, что речь идет не о цифровой экономике. Цифровые технологии превращают в самоцель глобального контроля над человеком. Отношения между людьми заменяются отношениями между компьютерами, и тем самым разрушается привычная социальная среда обитания человека.

На протяжении истории постоянно происходили технологические революции, которые меняли процесс производства, условия жизни человека, но они не меняли саму сущность человека. Сегодняшние цифровые технологии направлены на изменение самого человека. Нано-, биоинформационные и когнитивные технологии, объединяемые под общим названием – конвергентные технологии, – здесь речь уже идет не только о сознании человека, а об изменении самой природы человека.

В предыдущие эпохи человек жил, как говорили в древности, «на миру», т.е. общиной, где было живое человеческое общение. Каждый знал друг друга лично, процесс эволюции человеческих отношений шел по пути атомизации общества, теперь при общении в сети встречаются наши «аватары», искусственно созданные образы, могущие не иметь ничего общего с реальностью.

Лидировать в бизнесе будет тот, кто будет контролировать экосистему – связь между человеком-живым существом и не живым существом-компьютером. В новой парадигме важен не сам человек, а цифра, отражающая информацию о человеке. Надо готовиться к тому, что маркетологи корпораций будут знать о потребителе все. Именно по такому пути будет осуществляться перехват власти у государства алчными корпорациями.

Все теории изменения природы человека основываются на определенной концепции, а именно на основе того, что человек не является совершенным существом. В декларации трансгуманистов, опубликованной на сайте WTA, открыто говорится: «Мы ищем пути роста личности за пределами наших нынешних биологических ограничений… Трансгуманизм защищает право на достойную жизнь всех высокоразвитых существ с чувственным восприятием (будь то люди, постлюди, меньшие наши братья – животные или организмы с искусственным интеллектом).

Человека надо опустить до уровня машины – армия айтишиков, продвигающая идеи трансгуманизма, не понимает, куда их ведут.А вот ядро тех, кто создал идеологию сингулярности, мыслят безусловно религиозно.

Трансгуманизм и есть та идеология, которая лежит в основе всех этих новейших эволюционных изменений. Парадокс в том, что в Конституции записаны права и обязанности человека, но мы там не найдем определение, что есть человек!