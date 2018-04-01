Завтра в Одессе пройдет митинг-реквием к годовщине Чернобыльской катастрофы

26 апреля 2018 года в память о подвиге участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и по случаю 32-й годовщины Чернобыльской катастрофы в Одессе пройдет митинг-реквием с возложением цветов к памятнику одесситам-чернобыльцам (угол ул. М. Арнаутской и Александровского проспекта).

Начало проведения митинга - 12:00.

В мероприятии примут участие представители руководства города, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и члены их семей, общественность.

Во всех райадминистрациях города состоятся встречи с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и гражданами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы. Во время встреч с руководством райадминистраций состоится обсуждение социальных проблем и актуальных вопросов одесситов-чернобыльцев.

В образовательных учреждениях Одессы пройдут тематические информационно-просветительские мероприятия.

В память о погибших и умерших участниках ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в храмах Одессы проведут поминальные службы.

Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и семьи погибших получат ежегодную адресную денежную помощь.