О пользе советов извне VIDEO

Жить становится все хуже и просвета не видно. От бессилия в земных делах, власть взялась за реформирование церкви, видимо полагая, что от этого Бог станет мажоритарным инвестором официального госкурса и из гибельного, он чудодейственным образом преобразится в животворящий!

Не знаю, досидит ли нынешняя власть до следующей стадии – реформирования черно-магических культов и клубов свидетелей НЛО, но налицо демонстрация явного ухода от реальной работы, которую власть должна выполнять в соответствии с Конституцией страны.

Все реформы злонамеренные – гласит народная молва, но это слишком упрощенный взгляд, все значительно сложнее. Давайте попытаемся понять, почему так широко разрекламированные реформы не приносят заявленного улучшения в стране, а скорее ухудшают существующие экономические стандарты.

Ошибки иностранных экономических советников часто возникают из-за того, что они не учитывают важных ограничений, существующих в развивающихся экономиках, и используют стандартные модели, подходящие для развитых стран, где таких ограничений давно нет.

Вместо таких моделей экономическому советнику нужно использовать те, которые учитывают местную специфику. Но это требует сбора информации о странах, тесных контактов с местными экспертами и выявления наиболее удушающих экономику ограничений. Но этого никогда не делается. Почему? Вопрос открытый.

Здесь можно отметить несколько составляющих: это и презрение «белого человека» коим мнит себя экономический советник по отношению к аборигенам, и попытки туземных политиков не выполнять рекомендации в полном объеме, и даже нежелание со стороны иностранных советников плодить своим странам конкурентов на мировом рынке.

В середине ХХ века основным стимулом для экономического роста была индустриализация, то есть строительство крупных промышленных предприятий. Этот рецепт стали применять почти повсеместно, но ожидаемые результаты он принес лишь в небольшом числе случаев.

В 1980-х годах воцарилась другая мода – приватизация. Главным барьером для развития отстающих стран объявили чрезмерное вмешательство в экономику государства, под чьим руководством, до этого, и проводилась индустриализация. Поэтому рецептом для ускорения роста выбрали разгосударствление. Но и оно не оправдало надежд. Эти два примера – лишь малая часть неудач экономических экспертов в сфере роста и развития.

Главная причина этих неудач в том, что проблемы развивающихся экономик чрезвычайно разнообразны. Это и нехватка инфраструктуры, и слабая защита прав собственности, и отсутствие технологий, и неразвитость финансовых рынков, и слабая трудовая этика, и многое, многое другое.

Однако иностранные экономические советники часто плохо знают специфику развивающихся стран, уделяют мало внимания диагностике их проблем и потому слабо представляют, какая именно модель лучше всего подходит для рассматриваемой страны.

Универсальные закономерности в экономике действительно существуют. «Люди реагируют на стимулы», – как справедливо учит чикагская школа. «Институты важны для экономического роста», – как утверждают последователи Нобелевского лауреата Дугласа Норта. Но в конкретной стране на конкретном этапе ее развития ключевую проблему могут создавать отнюдь не стимулы и не институты.

Так ли плохи институты в современной Украине? Стоит ли продолжать бросать основные ресурсы на показную борьбу с коррупцией? Такое решение кажется сомнительным. Скорее у нас не хватает ноу-хау и человеческого капитала, необходимых для создания новых экспортных секторов. Если все это учесть, то побочным бонусом роста будет снижение коррупционной нагрузки на экономику страны. Ведь необходимо понять главное – коррупция не болезнь, а симптом!