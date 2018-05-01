 
Информация к новости
  • Просмотров: 704
  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Очередное убийство произошло накануне в Одессе

Категория: Новости


По информации начальника уголовного розыска ГУНП Вадима Могилы, в Малиновский отдел полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Филатова происходит потасовка.

Прибыв на место, полицейские обнаружили тело тридцати семи летнего мужчины с множественными колото-резанными ранами.

В ходе оперативно следственных мероприятий был установлен и задержан предполагаемый преступник.

Им оказался пятидесяти трех летний приятель погибшего.

По данным предварительно расследования, в ходе совместного распития спиртных напитков и пива между ними произошел конфликт, который перерос в драку.

В ходе борьбы задержанный схватил кухонный и нанес противнику множественные колото-резанные раны, от которых последний скончался на месте.

Начато уголовное расследование по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).

За совершенное преступление задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 