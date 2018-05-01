Очередное убийство произошло накануне в Одессе

По информации начальника уголовного розыска ГУНП Вадима Могилы, в Малиновский отдел полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Филатова происходит потасовка.

Прибыв на место, полицейские обнаружили тело тридцати семи летнего мужчины с множественными колото-резанными ранами.

В ходе оперативно следственных мероприятий был установлен и задержан предполагаемый преступник.

Им оказался пятидесяти трех летний приятель погибшего.

По данным предварительно расследования, в ходе совместного распития спиртных напитков и пива между ними произошел конфликт, который перерос в драку.

В ходе борьбы задержанный схватил кухонный и нанес противнику множественные колото-резанные раны, от которых последний скончался на месте.

Начато уголовное расследование по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).

За совершенное преступление задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.