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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

«Хатынку бракосочетаний» Михаила Саакашвили ждет превращение в ..харчевню!

Категория: Новости


  «Хатынке», самовольно возведенной Михаилом Саакашвили по-соседству со зданием областной администрации, там не место.

Такой вывод сделали депутаты областного совета и попросили нынешнего губернатора убрать это «убожество».

Как отметил в ходе общения с журналистами председатель областного совета Анатолий Урбанский, «…этот «объъект» абсолютно не вписывается в ансамбль зданий возле областной администрации!».

Впрочем, он не является сторонником простого сноса этой «хатынки». По его мнению, лучше всего перенести на тихую аллею какого –либо городского парка. Там, по его мнению, можно создать Музей несбывшихся надежд или использовать как торговую точку по продаже хачапури.



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