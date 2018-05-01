Уникальный музей съёмочной техники откроется на Одесской киностудии

23 мая на Одесской киностудии состоится открытие музея осветительной и киносъемочной техники им. Иосифа Тимченко.

По словам председателя правления ЧАО «Одесская киностудия» Андрея Осипова, открытие приурочат к девяносто девятому дню рождения Одесской киностудии, которое будет отмечаться в этот день.

Это один из наших самых замечательных проектов по воссозданию славной истории киностудии. Над этим проектом работали более 10 сотрудников студии, а руководителями и вдохновители стали Дмитрий Миронов и Олег Логвинов. Насколько мне известно, музея, созданного в таком формате в Украине больше нет, и в этот день он откроет свои двери для всех желающих. А вообще музей будет работать практически каждый день

- сказал Андрей Осипов.

Он напомнил, что механик физико–математического факультета одесского университета Иосиф Тимченко являлся известным изобретателем: среди прочего, в его «активе» один из прообразов современного аппарата — кинетоскопа. Также Тимченко известен изобретением механического программируемого устройства для слежения за движением небесных тел, которое использовали в работе одесской астрономической обсерватории.

Именно Тимченко в 1893-м году впервые продемонстрировал кинетоскоп – прообраз одной из первых в мире моделей современного киноаппарата. В прошлом году отметили 165 лет со дня его рождения, а 17 мая на киностудии состоялась премьера исторической картины «Тайна старого хронометра», рассказывающая о Иосифе Тимченко и его изобретении. Эту ленту на кинокомпании «Юг–фильм» снял режиссер Игорь Козлов–Петровский, а студия всячески помогала реализации данного чисто одесского проекта.

Открытие музея осветительной и киносъемочной техники им. Иосифа Тимченко состоится в 15.30.