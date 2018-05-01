В Одессе прошел форум Национальной платформы «Женщины за мир»

На сегодняшний день многодетные семьи лишены многих компенсаций и государственной помощи. В 2,5 раза сокращены государственные соцстандарты по обеспечению прожиточного минимума для детей, отменены выплаты одиноким матерям. Пути выхода из сложившейся ситуации искали в Одессе на форуме "Многодетная семья Украина", организаторами которого выступили Союз многодетных матерей и Национальная Платформа "Женщины за Мир".

Демография напрямую связана с экономикой. и та ситуация, которая есть в нашей стране, давит очень сильно на экономический и демографический уровень населения. Мы знаем, что есть возможность опять все-таки вернуться, улучшать это и знаете, здесь собрались неравнодушные родители, неравнодушные мамы, неравнодушные госслужащие. Это принципиальный вопрос, - говорит Елена Николаенко, председатель организации "Союз многодетных матерей Украины" Большая семья".

На форуме активно обсуждали проблему о том, что сейчас в стране в 8 раз сокращены выплаты при рождении ребенка. Стоит отметить, что решением данного вопроса занимается народный депутат Украины Сергей Кивалов. В начале этого года парламентарий направил депутатский запрос премьер-министру Владимиру Гройсману об увеличении размера и порядка выплат государственной помощи при рождении ребенка.

Я абсолютно поддерживаю инициативу Сергея Васильевича Кивалова. Потому что за последние 4 года выплата при рождении первого ребенка сокращена в два с половиной раза, выплата при рождении второго ребенка сокращена в 5 раз, а при рождении третьего ребенка в 10 раз сократили. То есть, им просто дети не нужны вообще в нашей стране. Потому что они растут, их нужно содержать, потом они стареют, нужно платить пенсии их родителям, их бабушкам, их дедушкам, поэтому власть сегодня и ведёт такую геноцидную политику по отношению к детям. Инициативу Сергея Васильевича мы полностью, единогласно поддерживаем всей фракцией «Оппозиционного блока», - рассказала Наталия Королевская, народный депутат Украины, инициатор Национальной платформы "Женщины за мир".

Отметим, что 2 года назад активистки Национальной платформы также встречались с многодетными семьями Украины, с ассоциацией многодетных матерей Украины, и проработали законодательную базу, направленную на поддержку детей.

В Европе, в мире, сегодня прислушиваются к предложениям женщин, поддерживают и участвуют в этих движениях. А наша власть делает все, для того, чтобы сегодня это игнорировать и не замечать. У них это не получится. Шаг за шагом, мы все равно своего добиваемся. То, что сегодня уже более 150 тысяч женщин объединились на национальной платформе “Женщины за мир” и то, что у нас в Одессе, в Одесской области такое представительство самых известных женщин Одесского региона, юга Украины и всей Украины, то конечно для нас это огромная честь и самый большой кредит доверия, и я уверена, что и после этого форума, объединяя уже усилия всех многодетных матерей всей Украины мы сможем добиться совместного результата. Преодолеем все вместе, - отметила Наталия Королевская, народный депутат Украины, инициатор Национальной платформы "Женщины за мир".

Сегодня мероприятие всеукраинского уровня. В это сложнейшее время женщины, многодетные женщины приехали в нашу замечательную, солнечную радушную Одессу. Для того, чтобы обсудить вопросы, поделиться мыслями, сделать какие-то собственные наработки, и знаете, сказать все таки наверное «Хватит!» нашему правительству заниматься политиканством и не обращать внимание на людей. Я хочу подчеркнуть, если у нас не будет людей и если наша государственная политика не повернется лицом к людям, нам просто не будет кого учить и лечить, - отметила Светлана Осауленко, глава фракции «Украинская морская партия Сергея Кивалова» в Одесском городском совете.

Также собрание Национальной платформы «Женщины за мир» прошло в Международном гуманитарном университете. В собрании приняли участие активистки Украинской морской партии Сергея Кивалова, главы ветеранских организаций, а также члены профессорско-преподавательского состава Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета.

Наша организация была создана 2 марта 2016 г. буквально из 10 человек, которые спонтанно собрались поговорить о роли женщины в обществе. Мы горячо обсуждали наболевшие проблемы, понимая, что нужно начинать что-то активно делать с тем, что происходит в стране. Через очень короткое время количество активных женщин возросло до более, чем 150 и они смогли собраться в зале Верховной Рады для проведения огромнейшего Круглого стола. Волна наших форумов, насчитывающих до 800-1000 чел. прокатилась по всей стране. Мы поняли, что та работа, которую мы проводим, вызывает большой интерес. Сегодня нас более 150 тысяч активных женщин и в каждой области имеется десятки действующих местных представительств, которые собираются на свои съезды. Мы стараемся, прилагаем максимум усилий, чтобы восстановит мир в нашей стране. Наша цель — объединять, а не разъединять, действовать, строить мир. У нас есть одно из правил: «Мы разные», но мы — равные, что предполагает уважение друг к другу и мнения каждого человека, - отметила Ирина Касьян.

На форуме собрались многодетные мамы из 22 регионов страны. В результате был создан комитет матерей Украины и принята резолюция, в которой изложены требования. Основная - срочно принять ряд «детских» законопроектов, в частности № 6063-р, направленный на обеспечение достойного уровня социальной защиты семей с детьми и восстановление отобранных социальных гарантий детям. А также законопроект № 6510, по усилению социальной защиты детей, пострадавших в результате боевых действий на Востоке Украины.