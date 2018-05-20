Научно-консультативный совет при Верховном Суде Украины провел первое заседание

В Киеве состоялось первое заседание Научно-консультативного совета при Верховном Суде. На нём обсуждались актуальные вопросы направленности деятельности, организации работы Совета, коммуникации его членов, а также специфики использования научных заключений в практике ВСУ. В своих выступлениях Председатель Верховного Суда В. Данишевская, Секретарь Пленума Верховного Суда, судья Верховного Суда Д. Луспенык, ученый секретарь Научно-консультативного совета при Верховном Суде, судья Верховного Суда Л. Лобойко подчеркнули важность научного обеспечения судебной практики, использования научных знаний для обеспечения единства, постоянства и последовательности судебной практики, утверждение верховенства права, особенно в условиях процедурных трансформаций.

В первом заседании Научно-консультативного совета при Верховном Суде Украины приняли участие учёные Национального университета «Одесская юридическая академия».

Участие в первом заседании было для нас очень полезным, мы смогли познакомиться с представителями других юридических школ, увидеть весь состав научно-консультационного совета, прояснить все неточности и решить все необходимые организационные вопросы. В частности, было решено, что запрос на получения научного заключения отсылается всем без исключения членам научно-консультативного совета, а потом уже сами члены, исходя из своей компетенции и научных интересов, принимают решение готовить научное заключение по тому или иному вопросу. На мой взгляд, это правильная позиция, так как в данном случае полностью исключается субъективный фактор и можно получить более объективную научную оценку правовой ситуации.

— прокомментировала заведующая кафедрой гражданского процесса Одесской Юракадемии Нелли Голубева.

Деятельность в научно-консультативном совете при ВСУ несёт в себе очень высокий уровень ответственности и осуществляется на общественных началах, то есть безоплатно.

Перед нами как членами научно-консультативного совета при Верховном Суде Украины стоит задача максимально удовлетворять запросы с целью того, чтобы Верховный суд при принятии решений мог располагать как можно больших количеством научных точек зрения. В силу нашей правовой действительности, за долгое время в деятельности Верховного Суда Украины накопилось очень много вопросов, требующих компетентного научного разъяснения. Разумеется, это очень сложная и очень ответственная задача, но мы как учёные должны понимать свой долг перед наукой и обществом и лично для меня это очень большая честь представлять Одесскую школу права и свой родной университет на таком высоком уровне.

— добавила Нелли Голубева.

Напомним, что в нынешнем году Верховный Суд Украины определил новый персональный состав научно-консультативного совета, он был сформирован посредством открытого конкурсного отбора. В него вошли сразу восемь представителей Одесской школы права – представителей Национального университета «Одесская юридическая академия» — д. ю. н., доцент, заведующая кафедрой уголовного процесса НУ «ОЮА» Ирина Васильевна Гловюк, д.ю.н., профессор кафедры конституционного права НУ «ОЮА», Заслуженный юрист Украины, адвокат Марьяна Владимировна Афанасьева, д.ю.н, профессор кафедры гражданского права, заведующая кафедрой гражданского процесса НУ «ОЮА» Голубева Нелли Юрьевна, д.ю.н, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой хозяйственного права и процесса НУ «ОЮА» Олег Петрович Подцерковный, д. ю. н, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, декан социально-правового факультета НУ «ОЮА» Галина Ивановна Чанышева, д.ю.н., профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой гражданского права НУ «ОЮА», заслуженный деятель науки и техники Украины Евгений Олегович Харитонов, д.ю.н., профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующая кафедрой права интеллектуальной собственности и корпоративного права НУ «ОЮА», заслуженный деятель науки и техники Украины Елена Ивановна Харитонова, к.ю.н., доцент, доцент кафедры международного права и международных отношений НУ «ОЮА» Николай Иванович Пашковский.

Значение научно-консультативного совета в деятельности нового Верховного Суда Украины сложно переоценить в силу большой загруженности в рассмотрении накопившихся судебных дел и неполного персонального состава судей ВСУ. Научно-консультативный совет должен стать научной опорой судьям в формировании правовых позиций суда. Высококвалифицированный состав совета, сформированный по итогам тщательного отбора среди большого количества претендентов обеспечит оперативность и качество в подготовке научных заключений по сложным правовым вопросам. Члены совета, представляющие разные отрасли юридической науки, в том числе и узкопрофильные специалисты, обеспечат всесторонний глубокий анализ вопросов, возникающих в деятельности Верховного Суда.