Научно-консультативный совет при Верховном Суде Украины провел первое заседание

В Киеве состоялось первое заседание Научно-консультативного совета при Верховном Суде. На нём обсуждались актуальные вопросы направленности деятельности, организации работы Совета, коммуникации его членов, а также специфики использования научных заключений в практике ВСУ. В своих выступлениях Председатель Верховного Суда В. Данишевская, Секретарь Пленума Верховного Суда, судья Верховного Суда Д. Луспенык, ученый секретарь Научно-консультативного совета при Верховном Суде, судья Верховного Суда Л. Лобойко подчеркнули важность научного обеспечения судебной практики, использования научных знаний для обеспечения единства, постоянства и последовательности судебной практики, утверждение верховенства права, особенно в условиях процедурных трансформаций.
В первом заседании Научно-консультативного совета при Верховном Суде Украины приняли участие учёные Национального университета «Одесская юридическая академия».
Деятельность в научно-консультативном совете при ВСУ несёт в себе очень высокий уровень ответственности и осуществляется на общественных началах, то есть безоплатно.
Напомним, что в нынешнем году Верховный Суд Украины определил новый персональный состав научно-консультативного совета, он был сформирован посредством открытого конкурсного отбора. В него вошли сразу восемь представителей Одесской школы права – представителей Национального университета «Одесская юридическая академия» — д. ю. н., доцент, заведующая кафедрой уголовного процесса НУ «ОЮА» Ирина Васильевна Гловюк, д.ю.н., профессор кафедры конституционного права НУ «ОЮА», Заслуженный юрист Украины, адвокат Марьяна Владимировна Афанасьева, д.ю.н, профессор кафедры гражданского права, заведующая кафедрой гражданского процесса НУ «ОЮА» Голубева Нелли Юрьевна, д.ю.н, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой хозяйственного права и процесса НУ «ОЮА» Олег Петрович Подцерковный, д. ю. н, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, декан социально-правового факультета НУ «ОЮА» Галина Ивановна Чанышева, д.ю.н., профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой гражданского права НУ «ОЮА», заслуженный деятель науки и техники Украины Евгений Олегович Харитонов, д.ю.н., профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующая кафедрой права интеллектуальной собственности и корпоративного права НУ «ОЮА», заслуженный деятель науки и техники Украины Елена Ивановна Харитонова, к.ю.н., доцент, доцент кафедры международного права и международных отношений НУ «ОЮА» Николай Иванович Пашковский.
Значение научно-консультативного совета в деятельности нового Верховного Суда Украины сложно переоценить в силу большой загруженности в рассмотрении накопившихся судебных дел и неполного персонального состава судей ВСУ. Научно-консультативный совет должен стать научной опорой судьям в формировании правовых позиций суда. Высококвалифицированный состав совета, сформированный по итогам тщательного отбора среди большого количества претендентов обеспечит оперативность и качество в подготовке научных заключений по сложным правовым вопросам. Члены совета, представляющие разные отрасли юридической науки, в том числе и узкопрофильные специалисты, обеспечат всесторонний глубокий анализ вопросов, возникающих в деятельности Верховного Суда.