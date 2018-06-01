В роддоме Одесской области произошла трагедия

По информации ГУНП, в Белгород-Днестровском роддоме умер новорожденный ребенок. Девочке было всего пять дней.

По информации полиции, «…накануне утром мать проснулась и увидела, что ребенок не подает признаков жизни».

Проводится расследование. По предварительной информации, при первичном осмотре следов насильственной смерти у ребенка не обнаружено.

Однако по факту гибели младенца начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).

Впрочем, не исключено, что в ходе расследования дело будет переквалифицировано.