«Тайна старого хронометра»: премьера одесского фильма состоялась!

Иосиф Тимченко… Практически (до самых недавних пор!) забытое имя… Только зайдя в Музей нашей киностудии, поговорив с недавно ушедшим от нас Вадимом Костроменко, можно было увидеть и портрет этого одесского изобретателя, и услышать необыкновенную историю о том, что мировое кино, по сути, родилось именно в Одессе, когда за два года до братьев Люмьер Иосиф Тимченко продемонстрировал свой кинетоскоп – прообраз будущего киноаппарата. Вот только, в отличие от предприимчивых французов, не запатентовал его.

И вот история словно «ожила»: в дни празднования 99-летия Одесской киностудии наш режиссер Игорь Козлов-Петровский представил плод творческого труда – фильм «Тайна старого хронометра», рассказывающего и о судьбе самого Тимченко, о его встречах с Верой Холодной, и, конечно же, о том, как зарождалось кино в нашем городе.

В главной роли – известный одесский актер и директор известного одесского одноименного театра Александр Перуцкий. В роли Веры Холодной – актриса Одесской филармонии Нелли Нечаева.

Гостей презентации фильма встречали переодетые в костюмы актеры, изображавшие персонажей фильма. Все это сразу погружало в ту, уже давнюю, эпоху.

Представители творческой группы не скрывают радости от того, что необыкновенная кинолента, где переплелись современность и прошлое, снята и может теперь быть представлена на суд зрителей – прежде всего, одесских. А зрителей собралось очень и очень много: не так уж и равнодушны, как порой можно услышать, одесситы к собственной истории. К тому же большой повод для радости: одесское кино таки все еще снимается!

Игорь Козлов-Петровский с благодарностью рассказывает, что автором идеи этого фильма стал Вадим Костроменко, который незадолго до смерти убеждал режиссера, что такой фильм снять необходимо – это ведь наша история, страницы которой многими забыты, а некоторые и понятия даже о них не имели.

К тому же, «Тайна старого хронометра» – еще и увлекательный, динамичный детективный сюжет, снятый по всем законам этого жанра.

На презентации фильма стало известно, что «Тайна старого хронометра» отобрана для показа этим летом в Роттердаме. А еще на премьере прозвучала надежда на возрождение одесского кино – того самого, слава о котором когда-то поистине «гремела»…

Потому, вероятно, на премьеру картины «Тайна старого хронометра» с удовольствием пришли не только те, кто над ней работал, не только обычные одесситы, но сотрудники киностудии, ветераны-кинематографисты.

Премьера состоялась при аншлаге, вызвала бурные аплодисменты и неподдельную радость.

А сама кинолента «Тайна старого хронометра» теперь отправляется в свой собственный путь. Будем надеяться, он будет счастливым, полным удач, аплодисментов и, главное, зрительского признания.