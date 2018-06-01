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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Купание на надувном матрасе опасно для жизни?

Категория: Новости


Купание на надувном матрасе опасно для жизни?

  Как ни странно, но именно купание на надувных матрасах в этом году представляет реальную угрозу для пляжников.

По информации городской водолазно-спасательной службы, только с начала лета на пляжах отмечено более десятка таких случаев. К счастью, спасатели вовремя замечали людей, которых волны относили в море и своевременно приходили на помощь.

Поэтому спасатели настоятельно рекомендуют плавать на матрасе только на небольшой глубине, не превышающей человеческого роста.

Так же спасатели предупреждают о необходимости соблюдать осторожность при входе в воду. Поскольку из-за существенной разницы температур морской воды и воздуха это может быть опасно для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы.



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