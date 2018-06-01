«Черноморец» на мели

Чемпионат Украины по футболу сезона 2017-2018 годов завершен. Одесский «Черноморец», который в прошлом году вошел в шестерку сильнейших, нынче боролся за выживание в премьер-лиге. В итоге одесситы заняли место в конце турнирной таблицы и должны были в борьбе за выживание играть с победителем первой лиги «Полтавой» (Полтава). В Одессе «Черноморец» победил со счетом 1:0. А в ответной игре уступил в дополнительное время со счетом 1:3. Таким образом, наша команда покидает премьер-лигу. К этому все шло давно. Главного тренера «Черноморца» Александра Бабича уволили по собственному желанию. Хотя руководство и болельщики считали, что команда играет плохо. На смену Бабичу пришел белорусский тренер Олег Толуб. Он провел в команде около полугода и сумел сохранить ей место в дивизионе сильнейших. Но Толуба сманило БАТЕ, которая практически каждый год представляет Беларусь в Лиге чемпионов. И в этом турнире уже добивалась ярких побед, в том числе над такими знаменитыми командами, как мюнхенская «Бавария» и итальянский «Интер». С Толубом ушли и лучшие игроки. А Александр Бабич возглавил «Мариуполь». В нынешнем чемпионате команда Бабича заняла пятое место. Как видим, у нас не умеют ценить профессионалов. «Черноморец» теперь возглавляет Фролов, который не обладает серьезным опытом управления таким коллективом. На днях прошла информация, что самый удачливый главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук закончил работу в азербайджанском футбольном клубе «Габала». Но не успели одесские болельщики порадоваться этому факту, как Григорчук заключил контракт с командой «Астана» из столицы Казахстана. Эта команда тоже регулярно выступает в еврокубках. И, следовательно, теперь Григорчук уже не появится в Черноморце. А тем временем спортивная база одесского клуба, которая по праву считается одной из лучших в стране, выставлена на аукцион. Как удалось выяснить, на самом деле продается не спортивная база, а стадион «Черноморец». Но продает его не Леонид Климов, а Фонд гарантирования вкладов. Дело в том, что в распоряжение этого фонда стадион перешел в качестве залога «Имексбанка» и теперь продается за долги. Стартовая цена составляет один миллиард гривен. Один аукцион уже прошел и завершился безрезультатно. Потому что покупателей не нашлось. И будет проведен новый аукцион, на котором стартовая цена объекта будет снижена на 10%. В свое время президент «Черноморца» Леонид Климов провел реконструкцию стадиона, после которой объект стал собственностью клуба. А «Черноморец» имел значительные доходы и от переданного ему в управление универмага близ Привоза, и от бензозаправки неподалеку от площади Толбухина. В распоряжении игроков «Черноморца» есть спортивная база, которая считается лучшей в стране. База оснащена плавательным бассейном, тренажерами и оборудованием для восстановительных процедур. На спортивной базе в Черноморке есть также запасные игровые поля, предназначенные для тренировок и контрольных игр. Будем надеяться, что «Черноморец» сможет сняться с мели и найти опытного главного тренера. И в результате успешно провезти новый сезон, хотя уже в первой лиге. И по его результатам вернуться в высший дивизион. Напомним, что «Черноморцу» уже приходилось выдерживать подобные испытания.