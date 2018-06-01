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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В аэропорту Одесса еще точно не знают, когда полноценно заработает новый терминал

Категория: Новости

В аэропорту Одесса еще точно не знают, когда полноценно заработает новый терминал

  Новый пассажирский терминал аэропорта Одесса готов на 70%, но полноценная его эксплуатация начнется в конце 2018 года. Об этом в интервью рассказал генеральный директор предприятия Павел Прусак, пишет ЦТС.

"В настоящий момент терминал готов на 70 процентов. В июне закончатся строительные работы в зале вылета. Мы надеемся, что в сентябре-октябре, в крайнем случае, в конце года он начнет полностью эксплуатироваться", - отметил он.

Отметим, что первых пассажиров новый терминал одесского аэропорта принял 15 апреля 2017 года - это были пассажиры внутренних рейсов. С сентября того же года там начали принимать и путешественников с международных рейсов.


Источник: Центр Транспортных Стратегий



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