В аэропорту Одесса еще точно не знают, когда полноценно заработает новый терминал

Новый пассажирский терминал аэропорта Одесса готов на 70%, но полноценная его эксплуатация начнется в конце 2018 года. Об этом в интервью рассказал генеральный директор предприятия Павел Прусак, пишет ЦТС.

"В настоящий момент терминал готов на 70 процентов. В июне закончатся строительные работы в зале вылета. Мы надеемся, что в сентябре-октябре, в крайнем случае, в конце года он начнет полностью эксплуатироваться", - отметил он.

Отметим, что первых пассажиров новый терминал одесского аэропорта принял 15 апреля 2017 года - это были пассажиры внутренних рейсов. С сентября того же года там начали принимать и путешественников с международных рейсов.