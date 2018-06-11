Тысячи горожан более полусуток просидели в «темном царстве»

ЧП произошло накануне вечером в Малиновском районе.

Значительная часть Черемушек осталось без света около семнадцати тридцати. Как удалось выяснить нашему корреспонденту, причиной отключения стала авария на высоковольтном кабеле.

На устранение ремонтникам понадобилось более двенадцати часов. Энергоснабжение было восстановлено только к двум часам ночи. При этом в течение всего этого времени сотрудник колл-центра «Одессаоблэнерго» сообщали обесточенным потребителям. Что «…произошло аварийное отключение. Ожидайте в течение вечера». А затем – то же самое, только уже «…ожидайте в течение ночи».

Как оказалось, операторы колл-центра вообще не обладали оперативной информацией. Ибо за пять минут до подключения электроэнергии нашему корреспонденту снова сообщили, что «работы продолжаются, ожидайте в течение ночи!»

Добавим, что как сообщила оператор колл-центра, на устранение любого (!) повреждения в электросетях сотрудники Облэнерго согласно действующему договору имеют сутки! Т.е, как подтвердил сотрудник колл-центра, даже если через пять минут после подключения подача электроэнергии снова прекратится, то у ремонтников снова есть «законные» сутки для устранения повреждения!