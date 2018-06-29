АНОНС СЛОВО № 26 (1303) 2018 ВИДЕО

Все смешалось в европейском доме... Нет больше единства не только между Европой и США, но и внутри самого Евросоюза. Проблема мигрантов окончательно раскалывает и без того не слишком дружную европейскую семью.

На прошлой неделе СМИ активно обсуждали конфликт между немецким канцлером Ангелой Меркель и главой МВД Германии Хорстом Зеехофером, заявившим «Я больше не могу работать с этой женщиной»! Летом 2015 года, более миллиона беженцев прибыли в Германию после того, как Меркель открыла государственные границы, сказав свое знаменитое «мы справимся с этим». Сейчас уже всем очевидно, что не справляются. Зеехофер грозит закрыть немецкую границу для мигрантов. Меркель все еще пытается найти некое общеевропейское решение. И вот на этом фоне открывается европейский саммит. О том почему он грозит стать саммитом раздора в материале «Арабы в Германию, украинцы – в Польшу»

Колонка редактора о сословном обществе, которое построено, ну или активно строится в нашем государстве. «Сословное общество вместо демократии» - так называется материал.

«Берусь утверждать, что в нашей стране построено классическое сословное общество эпохи позднего феодализма. – пишет автор. - «Высшие» сословия уже осознали свой статус и четко понимают, что разного рода институты, созданные для сословий низших, типа суда, прокуратуры и тому подобное, для них не представляют никакой опасности.

А нас, в смысле низших, выходит, это вполне устраивает?

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«Низшие» сословия еще не до конца осознали эту проблему, верят в пропагандистские сказки. Кроме того, еще не проведена более или менее четко граница между «низшими» и «высшими» (приходской священник — это представитель «верхнего» сословия или, все-таки, низшего? Сколько нужно украсть, чтобы гарантированно войти в «верхнее» сословие? Все еще не отработаны внутренние институты сословного общества, закрытые образовательные учреждения, спец суды, скажем, антикоррупционный, хотя к этому все идет.

В эпоху новой великой смуты, начавшейся для нас в 1991 году, главным «дресс-кодом» для входа в «высшие» сословия является, конечно же, имущественный ценз. Стоимость поддержания «дресс-кода» внутри сложного деления «высших» сословий (сюда пускают, а туда уже нет!) требует постоянного расхода бешеных денег! Если завел себе содержанку купил ей «мерседес», то ты молодец, но серьезные люди уже покупают «мазератти»!

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«НЛП – как преодолеть свою ограниченность» - так называется выходящая в номере статья Антона Кравчика, в которой он утверждает, что для достижения своих целей (а цель у них одна – остаться у власти) - политтехнологи и сами политики (например, Юлия Тимошенко) часто используют такую технологию как нейролингвистическое программирование (НЛП). Что же такое НЛП и как при помощи этой системы нами манипулируют? Об этом автор рассказывает в статье.

А вот о том, как нам защититься от подобных манипуляций он говорит?

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Автор на самом деле больше делает упор на введение в тему нейролингвистического программирования. Объясняет, как и откуда взялось это учение, позволяющее человеку проделать путь из лягушек в принцы, так кстати называлась первая русскоязычная книга про НЛП. Рассказывает почему наши представления о мире редко соответствуют объективной реальности. Карта не равна территории этот принцип Кожибски позволяет политикам создавая привлекательную картину мира уводить народные сада не на тучные пастбища, а на стрижку. И все это делается с применениями приемов в том числи и нейролингвистического программирования.

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О пророке Елисее, Ионе Московском, преподобном Онуфрии, вы можете прочитать в материале Инны Чайчук «Продолжаем апостольский пост и чтим память святых».

Ну и, наверное, самое главное событие для украинцев на этой неделе – День Конституции – 4 выходных дня: море, солнце, отдых… А у Вас с чем это день ассоциируется?

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С шизофреническим чувством, с одной стороны в победившем сословном обществе не нужна конституция, высший класс безнаказанно попирает любые нормы основного закона страны, с другой стороны мы продолжаем праздновать День Конституции и с высоких трибун слышим велеречивые славословия в ее честь. У народа отняли Конституцию, но оставили праздник, да здравствует праздник!