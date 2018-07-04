Юные художники из Одессы приняли участие в Международном фестивале искусств в Греции

Воспитанники образцового художественного коллектива студии изобразительного искусства "Барвинок" Одесского центра детского и юношеского творчества «Моряна» приняли участие в Международном фестивале искусств "AEOLUS HARP".
Фестиваль проходил в городе Серрес (Греция) под эгидой ЮНЕСКО и при поддержке мэрии Одессы.
Свои работы на конкурсе представили хореографические коллективы, вокальные ансамбли, солисты-вокалисты, инструменталисты, юные художники Украины и Греции.
По решению компетентного жури фестиваля воспитанники изостудии «Барвинок» были награждены дипломами:
І степени - Мария Костарева, Николь Федюшина и Мелисса Митрофанова;
ІІ степени - Кристина Збесинская, Милена Митрофанова и Ульяна Иваничева;
III степени - Валерия Носова, Алиса Федюшина и Антонина Иваничева.
Юным художникам были вручены дипломы фестиваля, памятные медали и призы.