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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Юные художники из Одессы приняли участие в Международном фестивале искусств в Греции

Категория: Новости

Юные художники из Одессы приняли участие в Международном фестивале искусств в Греции

  Воспитанники образцового художественного коллектива студии изобразительного искусства "Барвинок" Одесского центра детского и юношеского творчества «Моряна» приняли участие в Международном фестивале искусств "AEOLUS HARP".

Фестиваль проходил в городе Серрес (Греция) под эгидой ЮНЕСКО и при поддержке мэрии Одессы.

Свои работы на конкурсе представили хореографические коллективы, вокальные ансамбли, солисты-вокалисты, инструменталисты, юные художники Украины и Греции.

По решению компетентного жури фестиваля воспитанники изостудии «Барвинок» были награждены дипломами:

І степени - Мария Костарева, Николь Федюшина и Мелисса Митрофанова;
ІІ степени - Кристина Збесинская, Милена Митрофанова и Ульяна Иваничева;
III степени - Валерия Носова, Алиса Федюшина и Антонина Иваничева.

Юным художникам были вручены дипломы фестиваля, памятные медали и призы.


Источник: Одесский горсовет



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