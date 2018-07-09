Деятельность прокуроров-конфискаторов Одесского НПЗ будет расследовать НАБУ

Соломенский суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать расследование деятельности прокуроров, добившихся спецконфискации Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Игорь Сильницкий, представляющий интересы компании «Энергия и газ Украины» — той самой, у которой и конфисковали НПЗ.

«Согласно извлечения из ЕГРДР от 05.06.2018 года №52018000000000516 предварительная квалификация действий прокуроров прокуратуры Одесской области ч. 1 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий), — пишет Сильницкий. — Потерпевшими от действий сотрудников прокуратуры Одесской области в этом уголовном производстве являются кредиторы ПАО "Одесский НПЗ", поскольку противоправные действия прокуроров повлекли за собой в том числе препятствия в выплате кредиторской задолженности (заработной платы) кредиторам в процедуре банкротства предприятия».

Напомним, решение о спецконфискации Одесского нефтеперерабатывающего завода в пользу государства в июне 2017 года вынес Суворовский суд Одессы.

Именно этот суд рассматривал дело, в рамках которого бывший заместитель директора предприятия Дмитрий Веремеев обвинялся в причастности к схемам по контрабанде нефтепродуктов. Веремеев признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием, взамен получив условный срок вместо тюремного заключения на срок до 12 лет. В рамках сотрудничества со следствием Веремеев дал показания о том, что в схемах по контрабанде нефтепродуктов использовался и Одесский НПЗ. Соответственно, к заводу была применена процедура спецконфискации, в рамках которой «орудие преступления» изымают в пользу государства.

26 июня Верховный суд отменил решение о спецконфискации и направил дело на новое рассмотрение.