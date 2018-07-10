 
Информация к новости
  • Просмотров: 79
  • Дата: Вчера, 16:30
Вчера, 16:30

Серьезный пожар произошел под Одессой

Категория: Новости / Происшествия


Серьезный пожар произошел под Одессой

По информации ГУНП, накануне около 21 часа поступил сигнал о возгорании в доме в селе Молодежном в Овидиопольском районе. Уже через десять минут на место прибыл первый пожарный экипаж. Как выяснилось, горит двухэтажный дом. Площадь возгорания составила пятьдесят квадратных метров.

Пожар был потушен в течение 40 минут. На месте возгорания был обнаружен хозяин дома. С ожогами конечностей, дыхательных путей и 15% тела он госпитализирован.

Предварительная причина возгорания — курение в постели самим пострадавшим.

В борьбе с огнем участвовали две единицы техники и восемь человек личного состава.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 