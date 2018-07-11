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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Военно-морские учения «Си-Бриз» переместились в …небо

Категория: Новости


Военно-морские учения «Си-Бриз» переместились в …небо

  После отработки морских операций очередной день учений «Си-Бриз-20182 был посвящен элементам воздушных операций.

Так над аэродромом Кульбакино в Николаевской обалсти истребитель МИГ-29 продемонстрировал фигуры высшего пилотажа и имитацию атаки.

В частности, были совершены «бочка, «мертвая петля» и пикетирование на предельно низкой высоте.

По информации военных летчиков «…эта была имитация боя, демонстрирующая высокие профессиональные качества пилота!»

Поле этого пара вертолетов МИ-14 имитировали уклонение от действий ПВО противника и атаку технику условного противника. А в завершение пилоты вертолетов отрабатывали эвакуацию раненых.

Отметим, что это только начало воздушной фазы учений, в которых будут задействованы все основные виды авиационной техники вооруженных сил Украины.



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