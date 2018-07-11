В Одессе открылся 9-й международный кинофестиваль

В пятницу, 13 июля, в Одессе прошло открытие международного кинофестиваля. По традиции ОМКФ-2018 начался с прохода гостей и участников по красной дорожке.

Небольшой дождь не помешал церемонии, на которую собрались посмотреть сотни одесситов и туристов.

В Одессу прибыл специальный гость кинофестиваля - голливудский актер Эрик Робертс. Это старший брат еще одной голливудской знаменитости Джулии Робертс.

Кинофестиваль продлится до 21 июля. Специальная комиссия отобрала лучшие ленты из 19 стран. Кроме Украины во время ОМКФ-2018 можно будет увидеть фильмы из Индии, Беларуси, Румынии, Колумбии и Палестины. Всего - более сотни.

Кроме кинопоказов в рамках Одесского кинофестиваля пройдут мастер-классы, кинопоказ на Потемкинской лестнице, вечеринки.