Завтра состоится закрытие 9-го Одесского международного кинофестиваля

13 июля 2018 года в Одесском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное открытие IX Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ).

По Красной дорожке кинофестиваля прошли звезды мирового и отечественного кинематографа, известные деятели культуры, политики и бизнесмены.

ОМКФ – это одно из главных культурных событий года в Одессе и Украине. Кроме поддержки украинской киноиндустрии, радости творческого общения и единения, кинофестиваль играет важную роль в туристической жизни Одессы. Ежегодно на кинофестиваль в Одессу съезжаются профессионалы и любители кино со всего мира.

Все дни кинофестиваля были насыщены яркими событиями, встречами, мастер-классами от признанных мастеров мирового и отечественного кинематографа, и конечно же фильмами. Всего в рамках ОМКФ гости кинофестиваля смогли посмотреть порядка 100 фильмов, включая бесплатные показы.

Специальным гостем ОМКФ-2018 стала британская актриса Жаклин Биссет. Запланировано, что на церемонии закрытия IX ОМКФ актриса получит статуэтку «Золотой Дюк» за вклад в киноискусство.

Завтра, 21 июля 2018 года, в Оперном театре состоится торжественное закрытие кинофестиваля.

Гости и участники ОМКФ – 2018 вновь пройдут по Красной дорожке на церемонию закрытия, где будут объявлены победители в разных номинациях:

- Гран-При за лучший фильм (Приз зрительских симпатий);

- награды жюри кинофестиваля за лучшую режиссуру, лучшему актеру и актрисе;

- Золотой Дюк за лучший европейский документальный фильм;

- Золотой Дюк за лучший украинский фильм;

- Дюк за лучший украинский короткометражный фильм;

- Дюк за лучшую актерскую работу в национальном конкурсе (полный метр);

- Дюк за лучшую режиссерскую работу в национальном конкурсе (полный метр).

По завершении церемонии закрытия ОМКФ-2018 гости и участники кинофестиваля посмотрят картину французского режиссера Пьера Сальвадоре «Освобожденные!» c Одри Тоту в одной из главных ролей.