Госпотребслужба: ранние бахчевые культуры могут быть опасны для здоровья

Одесское отделение Госпотребслужбы предупреждает: ранние бахчевые культуры могут быть опасны для здоровья!

Об этом говорится в сообщении на сайте одесского отделения ведомства.

Специалисты Одесского отделения Госпотребслужбы напоминают: естественный срок дозревания арбузов и дынь — август и начало сентября. Бахчевые, появляющийся раньше, могут принести организму не пользу, а вред: употребление таких плодов чревато отравлением нитратами, а также остаточными количествами пестицидов и других веществ, используемых для ускорения созревания.

В Госпотребслужбе рекомендуют покупать бахчевые лишь на организованных рынках и всегда проверять документы санитарной экспертизы, в рамках которой арбузы и дыни проверяют на содержание вредных веществ. Стихийных же рынков, особенно возле дорог, рекомендуют избегать. Во–первых, туда нередко «скидывают» товар, который не прошёл экспертизу и не попал на легальные рынки. Во–вторых, даже изначально нормальные плоды за несколько часов торговли с земли и возле проезжей части могут вобрать в себя большое количество токсичных веществ. Опасность представляют также и разрезанные арбузы, и дыни: в их мякоти активно размножаются вредоносные бактерии, а если разрезанный арбуз или дыня обёрнуты плёнкой, то на солнцепёке под этой плёнкой резко повышается содержание нитратов.

Также не следует покупать плоды с повреждённой кожурой.

Перед употреблением арбуз рекомендуется мыть тёплой водой, а уже разрезанные арбузы и дыни можно хранить не более суток даже в холодильнике.