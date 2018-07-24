Жители Усатово перекрыли дорогу

Они протестуют против того, что тяжелые фуры разбивают улицы и разрушают дома.

По словам участников акции, в результате «…уничтожаются не только Объездная дорога и прилегающие улицы, но и разрушаются жилые дома. У целого ряда придорожных домов уже серьезно потрескались стены!»

Местные жители отметили, что подобная ситуация продолжается уже более десяти лет. Люди требуют незамедлительно вывести грузовики за пределы населенного пункта и в случае невыполнения обещают блокировать не только дорожное движение, но и работу порта.