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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Жители Усатово перекрыли дорогу

Категория: Новости

Жители Усатово перекрыли дорогу

   Они протестуют против того, что тяжелые фуры разбивают улицы и разрушают дома.

По словам участников акции, в результате «…уничтожаются не только Объездная дорога и прилегающие улицы, но и разрушаются жилые дома. У целого ряда придорожных домов уже серьезно потрескались стены!»

Местные жители отметили, что подобная ситуация продолжается уже более десяти лет. Люди требуют незамедлительно вывести грузовики за пределы населенного пункта и в случае невыполнения обещают блокировать не только дорожное движение, но и работу порта.



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