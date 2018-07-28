Верховный суд отклонил ходатайство адвокатов Януковича в деле о его госизмене

Верховный суд Украины отклонил ходатайство адвокатов бывшего президента Украины Виктора Януковича о переводе дела о госизмене экс-президента с Оболонского районного суда города Киеве в другой суд и обеспечить его участие в заседаниях. Соответствующие два ходатайства защиты суд рассматривал в понедельник.

"Мы просили обеспечить участие Виктора Януковича, согласно его личному желанию, в заседании суда, во первых. Во-вторых, мы просили изменить подсудность и передать дело в другой суд", – рассказал адвокат экс-президента Виталий Сердюк, сообщает "Украинская правда"

По его словам, Янукович лично хотел участвовать в заседаниях, а в Оболонский суд "находится под огромным влиянием".

"Во-первых, он является ликвидированным. Судьи, которые сейчас слушают дело, проходят квалификационное оценивание, и от результатов этой оценки, будет зависеть их дальнейшая карьера. Во-вторых, в отношении судей рассматриваются дисциплинарные производства Относительно одного из судей рассматривается уголовное производство", – заявил Сердюк.

При этом он заявил о грубых нарушениях во время слушания, поэтому просил перевести дело, например, в Вышгородский районный суд по месту нахождения резиденции экс-президента.

Он добавил, что защитники Януковича передадут решение в Европейский суд по правам человека "как безусловное доказательство отказа украинской судебной системы обеспечивать право на доступ к правосудию". По словам Сердюка, жалобу в ЕСПЧ английские адвокаты "уже финализируют".

Также он заверил, что защита Януковича прибудет 31 июля на заседание суда, но настаивает, что суд не может перейти к прениям.

Напомним, 30 июля Оболонский райсуд Киева перенес судебные прения по делу о государственной измене Виктора Януковича, поскольку адвокаты обвиняемого не явились на судебное заседание.

29 июня 2017 года Оболонский суд Киева разрешил заочное осуждение экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Позже Янукович сообщил об отказе принимать участие в судебном процессе в деле о государственной измене и отозвал своих адвокатов. Однако 11 декабря они возобновили участие в процессе.

Находясь в России, Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. За этими статьями Януковичу грозит до 15 лет заключения.

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