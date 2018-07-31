Глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев совсем отбился от рук, не указ ему ни Верховная Рада, ни Кабинет Министров, которому подотчетны все государственные предприятия. Такое впечатление, что Коболев ощущает себя хозяином собственной коммерческой структуры, где волен поступать по своему разумению. Недавно он сообщил, что в 2017 году «Нафтогаз Украины» заработал 4 млрд. гривен. Хотя, если вдуматься, не заработал, а награбил с потребителей. Но об этом он не задумывается. Коль есть средства, то почему бы их не потратить. Но пока эффективно использовать имеющиеся у него деньги никак не получается.

На днях заокеанские СМИ сообщили о лоббировании «Нафтогазом» американских и европейских средств массовой информации в деле воспрепятствования строительству газопровода «Северный поток-2». Как сообщают американские газеты, Андрей Коболев и его коммерческий директор Игорь Витренко заплатили телеканалам и газетам за заказные материалы 450 тыс. долларов. Только, как видно, не в коня корм. «Северный поток-2» вопреки всему строится. Даже Президент Украины Петр Порошенко не смог убедить канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от прокладки газопровода. Свое согласие на прокладку этого газопровода уже дала Финляндия. И остается слабая надежда на Данию, которая, однако, следуют в фарватере Германии, а значит послушна ее руководству. При встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки Президент Российской Федерации заявил, что украинская газотранспортная система может быть загружена, если «Нафтогаз» к тому времени урегулирует свои дела с «Газпромом» в Стокгольмском Арбитраже. Как известно, договор о транзите газа с «Газпромом» действует до конца 2019 года. А нового пока нет. И вот появилась информация, что «Нафтогаз» якобы хочет подписать мировое соглашение с «Газпромом». Пока неясно, на каких условиях. Но вполне вероятно, что Коболев опять выложит наши денежки за свое спасение. Ранее сообщалось, что Андрей Коболев уже перевел значительную часть самовольно выплаченной себе премии за победу в Стокгольмском Арбитраже своим родственникам за границей. Следовательно, возвращать премию он не намерен. Хотя есть сомнения в том, что дело в Стокгольмском Арбитраже окажется выигрышным для «Нафтогаза», пока решение в пользу «Нафтогаза» приостановлено, но «Газпром» подал апелляцию. И не факт, что ее проиграет. На днях Андрей Коболев вместе с министром иностранных дел Украины Климкиным, еврокомиссаром по энергетике Шевчиком и министром энергетики России Новаком обсуждали новые правила газоснабжения Украины. Коболев, Шевчик и Климкин хотят, чтобы они соответствовали европейским параметрам. Но окончательного решения пока не принято.

Тем временем Коболев ухитрился наладить переговоры относительно продажи украинской ГТС или сдачи ее в аренду. Опять-таки без согласия Кабмина. А, возможно, Коболев ориентирован на более высокое начальство.

Кажется, обуздать зарвавшегося менеджера намерен и Кабинет Министров. На днях премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что недоволен чрезмерно высокими зарплатами и бонусами чиновников государственных предприятий. Только Гройсман не сказал, заставит ли «Нафтогаз» вернуть самовольно выплаченные премии. Но если все останется как прежде, получиться опять не в коня корм.