Для пресечения беспорядков в ходе сегодняшнего футбольного матча будут задействованы более шестисот правоохранителей

По информации ГУНП, эти силы будут привлечены для обеспечения общественного порядка и пресечения любых противоправных действий.

С этой целью будут взяты под усиленный контроль не только стадион «Черноморец», где в 20 часов начнется футбольный матч меду командами «Мариуполь» и «Юргорден», но и прилегающая территория, в том числе, парк имени Шевченко.

Кроме того, руководство ГУНП предупредило, что с 17 до 23 часов будет частично перекрыто движение по нескольким прилегающим к парку Шевченко улицам. Поэтому водителей просят заблаговременно выбрать на это время другой маршрут движения.