 
Информация к новости
  • Просмотров: 184
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Для пресечения беспорядков в ходе сегодняшнего футбольного матча будут задействованы более шестисот правоохранителей

Категория: Новости


Для пресечения беспорядков в ходе сегодняшнего футбольного матча будут задействованы более шестисот правоохранителей

  По информации ГУНП, эти силы будут привлечены для обеспечения общественного порядка и пресечения любых противоправных действий.

С этой целью будут взяты под усиленный контроль не только стадион «Черноморец», где в 20 часов начнется футбольный матч меду командами «Мариуполь» и «Юргорден», но и прилегающая территория, в том числе, парк имени Шевченко.

Кроме того, руководство ГУНП предупредило, что с 17 до 23 часов будет частично перекрыто движение по нескольким прилегающим к парку Шевченко улицам. Поэтому водителей просят заблаговременно выбрать на это время другой маршрут движения.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 