Смертельное ДТП с пассажирским автобусом под Измаилом

Сегодня днем, 2 августа, на трассе Одесса-Рени в районе села Утконосовка произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Honda.

В результате аварии один человек погиб на месте и еще около 7 пассажиров автобуса пострадали.

По информации «Бессарабии INFORM», автомобиль «Honda» двигался со стороны села Каменка в направлении Измаила и на 213-м километре трассы выехал за пределы дорожного полотна, совершив столкновение с пассажирским автобусом «Эталон», который двигался в попутном направлении.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП. Пассажиры и водитель автобуса получили травмы. Погибших среди пассажиров автобуса нет. На месте аварии работают бригады скорой помощи.

Пассажирский автобус выполнял рейс «Измаил — Кальчево».

На месте происшествия в настоящее время работает полиция. Проезд по трассе затруднен. Обстоятельства и точные данные по пострадавшим уточняются.