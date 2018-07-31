В сентябре пройдет Одесский женский форум

Сегодня, 2 августа 2018 года, в одесской мэрии под председательством заместителя Одесского городского головы Светланы Бедреги прошло совещание по вопросу организации и проведения Одесского женского форума.

В совещании приняли участие депутаты Одесского городского совета, представители департаментов труда и социальной политики, образования и науки, здравоохранения, информации и связей с общественностью, а также представители общественных организаций.

Главной темой совещания стало обсуждение организационных вопросов, касающихся проведения в Одессе женского форума, запланированного на конец сентября 2018 года.

Предполагается, что в форуме примут участие народные депутаты Украины, представители Министерства социальной политики Украины, эксперты в области женского лидерства и представители общественных организаций.

В рамках форума планируется обсуждение вопросов формирования государственной гендерной политики, роли органов местного самоуправления и общественных организаций в этом процессе, реализации гендерной политики в сферах образования, социальной политики, здравоохранения, предотвращения и противодействия гендерному насилию и др.