В Одесской области при купании «потерялись» двое мужчин

По информации ГСЧС, накануне по линии «101» поступил сигнал от поселковых властей Затоки о том, что там еще 1 августа ушел купаться в море и не вернулся пятидесяти девяти летний мужчина.

На место немедленно направлена группа спасателей, которые организовали обследование дна, водной поверхности и береговой линии.

По последней информации, проверено уже около 1700 квадратных метров дна и более двенадцати километров прибрежной линии, пропавший мужчина пока не обнаружен. Поиски продолжаются.

А несколькими часами спустя уже из Нерубайского поступило сообщение о том, что там двадцати одно летний парень пошел купаться в Хаджибейский лиман и пропал. Там так же организована поисковая операция. Которая, однако, пока не принесла результатов.