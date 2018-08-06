Знаменитый «Чкаловский»: тесное переплетение вчера и сегодня

Санаторий имени Валерия Чкалова… Вы давно здесь не были? Вам хотелось бы увидеть, как ностальгическое вчера каким-то волшебным образом переплелось с порой излишне стремительным сегодня? Тогда вам сюда – просто пройтись, о чем-то вспомнить и, поверьте, очень многому удивиться. Уже хотя бы потому, что именно здесь вы отыщете ответ на вопрос: «А что, в Одессе есть памятник летчику Чкалову?». Да, представьте, есть. На территории этого санатория вообще многое сохранилось из того, чего уже не увидишь на улицах современной Одессы.

Сегодня это – клинический санаторий, а вот его история – богатейшая. Ведь часть построек появилась еще в позапрошлом веке. Более того, когда-то именно здесь находился целый участок дачи самого Григория Маразли – едва ли не самого главного мецената Одессы. Дача прославилась тем, что вскоре после ее основания там был открыт большой парк, доступный для всех желающих. Впрочем, территория сегодняшнего санатория – это еще и часть дач других известных одесситов того времени (к примеру, дача Ашкенази, дача Шехтера и др.).

Именно здесь располагается знаменитая оранжерея Маразли (архитектор – Павел Клейн), сохранившаяся, но переживающая далеко не лучшие времена. Если бы не активисты-общественники, которые прилагают неимоверные усилия по ее уборке, приведению в порядок и сохранению, может быть, мы бы уже вообще забыли о ее существовании. Эта 40-метровая оранжерея когда-то, при ее возведении, была настоящей диковинкой того времени: она была оснащена паровым отоплением! Раньше ее украшал стеклянный купол, металлический каркас которого был заказан в США. Также в оранжерее устроили даже искусственный грот. Теперь оранжерею узнать трудно: от былого величия мало что осталось.

Когда-то давно об этой территории писали старые одесские газеты: «Что особо пленяет в этом парке – это широкие простые линии плана, группировка деревьев, кустов среди газонов, среди цветов часто подобранных с истинным пониманием гармонии красок. А среди мягких пятен зелени мелькает мрамор статуй глубокими белыми пятнами, кажущимися такими прекрасными…».

Увы, нет сегодня тех статуй, зато каким-то волшебным образом сохранилась скульптура золотой львицы – практически в идеальном состоянии. Как это получилось, остается только догадываться, но факт остается фактом. Кстати, санаторием эта сказочная, насыщенная целебным воздухом территория стала давно – еще в двадцатых годах прошлого века.

Ну а сегодня одесситы посещают это место для того, чтобы насладиться видом на море, прогулкой по парку и, конечно же, разглядыванием сохранившихся исторических зданий – тех, которые, понятно, еще как-то пощадило время.

Между тем, сохранилось, в общем, не так уж и много: к примеру, полностью исчезла из-за оползней так называемая «нижняя дача» Маразли, которая располагалась внизу обрыва. А в 60-е годы ХХ века стали строить современные сооружения санатория им. В.Чкалова: так давняя история стала соединяться с современностью. И многие еще помнят, что еще до этого был здесь и знаменитый лифт, соединенный с санаторием мостиком. Он представлял из себя внушительную башню. Лифт сначала был серьезно поврежден оползнем, потом его привели в порядок, ну а потом он приказал долго жить – где-то в конце восьмидесятых годов.

Здесь многое поражает: и реликтовые деревья (эта территория – парк-памятник садово-паркового искусства), и невероятные «следы прошлого», и тот факт, что здесь все еще можно встретить если не скульптуру девушки с веслом, коими были так «богаты» практически все наши санатории и дома отдыха, то все еще сохранившуюся «гимнастку» на фоне старинных зданий, и, как было сказано выше, памятник Валерию Чкалову в полный рост. Этот памятник появился здесь еще в 1940 году.