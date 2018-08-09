Одесская бабушка пыталась с помощью взятки вывезти внучку в Польшу

Случай зафиксировали в пункте пропуска «Краковец» на украинско-польской границе – 57-летняя одесситка намеревалась выехать с 10-летней внучкой без разрешительных документов.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Выяснилось, что женщина предъявила нотариально заверенное согласие матери для выезда ребенка за пределы Украины, однако согласие отца отсутствовало. После отказа пропускать одесситка предложила пограничникам 100 евро.

По данному факту проинформировали сотрудников Национальной полиции Украины.Теперь женщине грозит наказание согласно ст. 369 УКУ (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).