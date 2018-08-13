Щупальца рус… венгерского мира?

Опять скандал в украинском дипломатическом ведомстве. И нешуточный! Там как всегда болезненно и шумно отреагировали на появление в Венгрии должности правительственного уполномоченного по делам Закарпатья. Руководителю венгерской дипмиссии была вручена нота протеста и затребованы разъяснения, поскольку «к компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины».

Глава украинского МИДа Павел Климкин, один из наших министров, назначенных не по образованию, а по «велению сердца», и все мы догадываемся - чьего, усмотрел, что в документе о назначении дополнительно дописано (причем на украинском языке!) «о развитии Закарпатской области, а не более широкого региона». Стараниями неравнодушной украинской общественности и СМИ дипломатический конфликт приобрёл невиданный размах. Усмотрев в сложившейся ситуации посягновение на территориальную целостность страны, военные аналитики из разряда тех, что никогда не были ни в зоне АТО, ни в зоне ООС, ни, упаси, Господи!, в зоне военных действий, призвали руководство страны ввести части регулярной украинской армии в Закарпатскую область, дабы не потерять украинскую территорию исконного компактного проживания венгерского населения. «Украинским властям сейчас не до Венгрии - на кону президентские выборы, и венгерский вопрос "потонет" в логике внутриполитической борьбы», - бились в истерике в своих уютных блогах рафинированные эксперты.

Много шума из ничего

В разыгравшуюся вакханалию отрезвляющую нотку реальности внёс губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль, знакомый моим дорогим читателям по тому, как неоднократно в ТВ эфирах отправлял одиозную исполняющую обязанности министра здравоохранения Уляну Супрун в эротическое путешествие в один конец. Вот и теперь, в свойственной только ему, мягко выражаясь, непартикулярной к действующей власти, манере, глава области напомнил, что должность означенного венгерской стороной «уполномоченного» существует с момента обретения Украиной независимости, то есть с 90-х годов. И кому, как не чиновникам МИДа Украины хорошо бы об этом знать в первую очередь. Просто-напросто означенной должности венгерское руководство изменило подчинение, а, соответственно, она теперь и называется по-другому. Чему, в общем-то, и был посвящён вызвавший столь неадекватную реакцию документ венгерского правительства.

Конкретизирую, чтобы все мои дорогие читатели поняли: ранее описываемая должность звучала «Уполномоченный (комиссар) правительства Венгрии по вопросам сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегского района и Закарпатья» и осуществляла регулирование сотрудничества двух соседних приграничных регионов Украины и Венгрии. Теперь эта должность называется «Уполномоченный министра по вопросам развития Закарпатья и программы развития дошкольных учебных заведений Карпатского бассейна». То есть, последние несколько лет этот чиновник подчинялся всему правительству, а теперь непосредственно определённому министру.

Когда страсти улеглись, на вверенной ему по должности территории, в Закарпатье, побывал с рабочим визитом Иштван Грежа – венгерский чиновник, который занимает этот пост в правительстве Венгрии с 2016 года. Он поспешил расставить все точки над i и всячески открестился от какого-либо сепаратизма, который ему ошибочно вменяют. «Мы никогда не ставили целью стремление к сепаратизму. Наша цель – чтобы самая западная область Украины стала мостом в Европейский Союз (для остальной территории Украины)», - цитирует уполномоченного сайт венгерского правительства.

В статье также подчёркивается, что сомнений в искренности слов Грежи не должно возникать, учитывая прошлый положительный опыт чиновника:

«Иштван Грежа - не политик, а скорее менеджер, технократ. Он и раньше занимался программами помощи Украине в венгерском правительстве. Даже за последний год, когда бушевал образовательный конфликт между нашими государствами, от него не прозвучало ни одного скандального или агрессивного заявления о вашей стране».

Ну что же, на первый взгляд – конфликт исчерпан…Но, как говорится, послевкусие осталось…

Русский дух?

Миллион раз соглашаясь с мнением об анекдотичности и вопиющем непрофессионализме украинского Министерства иностранных дел, которое и породило конфликт на пустом месте, хотелось бы предложить моим дорогим читателям взглянуть на данную проблему с несколько неожиданной стороны.

Мы привыкли слышать о так называемом русском мире, и, как правило – только в негативном ключе. Благодаря нездоровым фантазиям директора украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича, например, узнали, что у русского мира есть щупальца. И что они могут быть не только отвратительными, но и симпатичными. К ним Вятрович относит экспансию «мягкой силой», то есть активное навязывание украинцам чуждых культурных ценностей. Творчество Высоцкого, Цоя и русского киевлянина Булгакова, и это – единственное, в чём я могу согласиться с Вятровичем, действительно ценности русского мира. Для нас, граждан Украины, русских по национальности, эти ценности родные, они – наши.

Но, кроме того, для нас русская культура является предметом нашей гордости, тем, что мы должны передать потомкам и ни в коем случае не должны утерять. Надеюсь, не надо объяснять моим дорогим читателям всю абсурдность утверждения, что из-за путинского режима мы все должны автоматически стать украинцами: забыть родной язык, потому что он – язык агрессора, забыть свою культуру и обычаи, забыть историю, наряжать в Новый год дидух вместо ёлки, Деда Мороза и Снегурочку променять на Санту, называть пожилых людей по имени, но без отчества, как детей, и многое, многое другое…

Ведь Украина заявляет себя европейским, толерантным государством, в котором все национальности имеют равные права. Или это только заявления?…

Кто-нибудь из вас слышал когда-либо что-либо о щупальцах венгерского мира?

Во избежание обвинений хочу сразу оговориться, что я всячески приветствую усилия, предпринимаемые Венгрией для сохранения культуры и традиций в местах компактного проживания венгерского населения, на территории какого бы государства они не располагались. Считаю политику Венгрии в этом вопросе совершенно правильной и обоснованной. Более того, я не разделяю точку зрения многих украинских политологов и экспертов, что причина такой политики венгерского правительства кроется в тяжёлой демографической обстановке внутри страны.

Мол, для Венгрии сейчас очень остро стоит проблема на рынке труда. Половина трудоспособных венгров уехала в другие страны Евросоюза, в Ирландию, например. Поэтому нужны люди, которые будут работать в Венгрии. А венгерский язык очень сложный – это не польский, его легко не выучить тем же украинцам или русским. Поэтому единственный человеческий ресурс – это, по сути, венгры Закарпатья. Ясно, что Венгрия в нем живо заинтересована. А поскольку рынок труда в Венгрии составляют приблизительно 3 миллиона работоспособных, то около 150 тысяч человек, живущих в Закарпатье – это уже несколько процентов. Поэтому этот вопрос не может не волновать венгров – они им занимаются и готовы ссориться с Украиной, защищая позиции венгров Закарпатья.

Соглашаясь с общей канвой приведённых данных, всё же приведу и свои аргументы в пользу того, что Венгрия борется прежде всего за сохранение венгерского мира. Если бы причиной политики Будапешта была только демография, Венгрия не выводила бы её на государственный уровень. Существование должности уполномоченного правительства или министерства означает деятельность представителя, который непосредственно занимается проблематикой Закарпатья: в том числе оценкой того, что там происходит на местах, взаимодействием с центральной украинской властью, местными венграми и местной властью. Кроме того, он уполномочен выносить возникшие вопросы на международный уровень – в том числе в НАТО, ЕС, ООН.

И пусть Украина считает, что создавать уполномоченного по регионам чужой страны – недипломатичный шаг, пусть квалифицирует его как дипломатический демарш, очень резкий, недружественный поступок. Венгрия для каждого венгра – настоящая Родина-мать, а не мачеха.

В этой связи можно вспомнить о положительно зарекомендовавшем себя скромном служаке-технократе Иштване Греже, который и есть тот самый уполномоченный по правам венгров в Закарпатье, и из-за должности которого и начался конфликт.

На предыдущей должности Грежа курировал работу благотворительного фонда «Закарпатский центр экономического развития Эган Эде», против которого СБУ открыла расследование по подозрению в сепаратизме. В своём заявлении фонд «глубоко осуждает» факт начала производства: «Нас возмущает, что Украина, которая стремится в Европейский Союз, видит опасность для своей территориальной целостности в помощи, поступающей со стороны ЕС. Расцениваем этот акт как очередную атаку против венгерской общины Закарпатья», - отметили в организации.

В заявлении подчеркивается, что «Закарпатский центр экономического развития Эган Эде» является официально зарегистрированной организацией в Закарпатской области и действует на основании законодательства Украины.

Эган Эде является главной структурой, через которую Венгрия осуществляет материальную поддержку закарпатских венгров, в частности, программы кредитования в рамках так называемого плана Эгана, в рамках которого Венгрия выделила Закарпатью около 100 млн евро, строит детские садики и печатает учебники на венгерском языке для школ Закарпатья.

Ну, и кто там ещё говорит о каких-то щупальцах русского мира?