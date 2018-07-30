Нападение на просветителя-физика: кому мешают успехи деятелей наук?

Многих деятелей образования и неравнодушных одесситов взволновало трагическое происшествие с учителем физики из Ришельевского лицея и успешным популяризатором этой науки Павлом Виктором. Вечером 25 октября его тяжело травмировали подкараулившие злоумышленники. Обстоятельства того криминального инцидента подсказывают, что его устроили – не «случайно»: увы, успехи мирного Учителя-просветителя не вписываются в политику и бизнес-модель, насаждаемые в Украине. Похоже, в очередной раз подтвердилось правило: «Если Вы не интересуетесь политикой, это не спасет от того, что кто-то от политики заинтересуется Вами». Ибо жить в обществе и быть от него «независимым» – утопия, а достигающих успехов в любой социально значимой деятельности автоматически подстерегает интерес к ним, как к «лидерам общественного мнения» («ЛОМам»). Павел Виктор же невольно создал помехи нескольким группам влиятельных лиц.

Необычный «угон велосипеда»

Вечером 25 октября под железнодорожным мостом над Люстдорфской дорогой трое (!) злодеев поджидали ехавшего на велосипеде привычным маршрутом П. Виктора и на полном ходу столкнули его в кювет, затем забрали велосипед и скрылись с места нападения. Пострадавший учитель получил трудно лечимую и грозящую инвалидностью травму (перелом шейки бедра), и первым делом обратился за медицинской помощью, а уж потом врачи сообщили о преступлении в полицию. Там, невзирая на факт телесных повреждений, сочли это банальным «ограблением», о чем уведомили на сайте ГУНП в Одесской области в краткой заметке.

Истинный мотив совершивших столь дерзкое и жестокое «ограбление» мало интересен пока даже самому потерпевшему. СМИ растиражировали заявление П. Виктора с больничной койки, что заботит его возможность продолжить преподавательскую деятельность, а не судьба разбойников:

Я надеюсь, что скоро опять приду в лицей и продолжу свою работу. Найдут или не найдут, честно говоря, я не очень волнуюсь…

Однако опытные оперативники отмечают необычность устроенного под мостом нападения на велосипедиста: так велосипеды прежде в Одессе не отнимали. Воры этой специализации всячески избегают не только насилия против обворовываемых, но и очных встреч: крадут «велики» обычно с мест хранения или велостоянок, когда хозяева отсутствуют. Жертвы таких краж поведали десятки своих историй в соцсетях в группе «Украденные велосипеды Одессы» и легко заметить схожесть хода действий преступников: вор (как правило, один) добирается до оставленного без присмотра велосипеда, ловко ломает привязь (при её наличии) и спешно, но тихо улепетывает на «угоняемом» немоторном транспортном средстве. Причинять обираемым телесные повреждения (тем более – тяжкие, за что грозит нешуточная статья Уголовного кодекса) – никак не входит в планы «угонщиков» велосипедов. Групповые налеты – тоже не их «почерк»: укатить на «велике» – удобней одному, а делить (на троих, например) такую малоценную «добычу» – нет резона…

Поэтому не «грабеж» велосипеда могли преследовать напавшие на учителя П. Виктора, а… умышенное тяжкое телесное повреждение учителя, что учтено в статье 121 УК Украины (часть 2). Наказанием за это предусмотрено заключение на срок 7-10 лет каждого из троицы преступников и возникает логичный вопрос: стоило ли им было устраивать столь рискованное и хлопотное злодеяние, не исполняя чей-то «заказ» (или приказ)? Последнее – вероятно, т. к. П. Виктор – незаурядная личность: его творческие успехи кое-кого раздражают, а возобновление им уроков может сподвигнуть избежавших наказания применить против этого мастера просвещения новые «санкции» (не менее опасные, чем ряд известных полиции «резонансных» выпадов против политических активистов).

Принципы служителя науки приемлемы не всем

Деятельное участие в обеспечении пострадавшему учителю надлежащего медицинского лечения проявил нынешний зам главы Одесской ОГА С. Колебошин, заодно информируя встревоженную публику о состоянии здоровья П. Виктора.

Такое внимание VIP-чиновника к жертве резонансного «ограбления» не случайно: как бывший учащийся и сотрудник Ришельевского лицея С. Колебошин не по-наслышке знает о педагогических заслугах доцента физики Павла Андреевича Виктора.

Потомственный учитель физики, тот убежден, что «Учитель – не профессия, а образ жизни» и в свои 64 года занимал лишь два основных места работы: в 1979-2009 гг. – на физическом факультете Одесского университета (ОГУ/ОНУ), с 1995 г. – в Ришельевском лицее. Усердное служение просвещению помогло накопить и успешно сочетать эрудицию и навыки доходчивого разъяснения пытливым ученикам сути «физических» явлений окружающего мира (познанных современнй наукой). Лекции П. Виктора – супер-эффективны и снискали признание тысяч слушателей, оставивших в интернете массу чистосердечных отзывов. Заслуженно победил он в 2009 году во всеукраинском конкурсе «Учитель года» и был удостоен звания «заслуженный учитель Украины».

А в последние годы, не почивая на лаврах, П. Виктор опубликовал на сайте Youtube снятые при содействии администрации Ришельевского лицея видеоуроки по физике для учащихся 7-11 классов. Эти информационные продукты ныне весьма востребованы: подписчиками канала «РЛ Физика» с видеотекой из 473 видеоуроков стали свыше 38 тысяч интернет-зрителей, а администрируемого П. Виктором канала – свыше 167 тысяч. И общее число их просмотров превысило рекордные 7 млн.! Всё это – без требования платы с обучаемых… Учитель не поддался искушению разными предложениями по «монетизации» предоставляемых преподавательских интернет-услуг, оставаясь верным не модному ныне мнению:

Две вещи в этой жизни должны быть бесплатными – лечение и обучение.

Успешно обучая физике юных соотечественников, доцент Виктор делом подтверждает и своё мастерство, и не квасной «патриотизм». Но этим, как отмечали проницательные наблюдатели, невольно стал «укором чиновникам от образования, которые фактически уничтожают преподавание естественных наук в Украине». Зато самому автору комплекта популярных видео-уроков (его «цифрового храма») некоторые комментаторы высказывали на интернет-канале замечание, что он читает лекции – не по-украински, а по-русски (на родном языке своих предков и большинства одесситов). Увы, старомодный (но уважаемый в своем кругу) П. Виктор угодил в оппоненты двух внедряемых в отечественной системе обучения ведущих «уклонов»: коммерциализации и дерусификации.

«Конкуренция» бывает разной

Практически, в любом деле исполнители раздельно выполняемых однородных работ оказываются в положении (явного или заочного) соревнования: кто работает «лучше», быстрее, с большим доходом или стяжанием славы. Это – природно и побуждает людей с добрыми намерениями совершенствовать свою деятельность, перенимая секреты мастерства «передовиков». Зато злодеи не брезгуют иными (культивируемыми ныне в Украине) тактиками «недобросовестной конкуренции»: фальшивить и/или вредить своим конкурентам (вплоть – до уничтожения соответствующих предприятий и деятелей).

Одесским физикам чужды «черная зависть» к успехам научных соперников и крайности «дикого капитализма»: наоборот, коллеги из «альма-матер» П. Виктора по его примеру тоже стали практиковать бесплатные уроки, популяризуя физику среди учащейся молодежи.

А знающие чиновники Минобразования умудряются трудами П. Виктора и других ему подобых энтузиастов приукрашать общий упадок в преподавании и пропаганде физико-химических наук: лучших учащихся Ришельевского лицея охотно командируют представлять Украину на международные «олимпиады» по естественным наукам. В этом году, например, «ришельевец» А. Сулима вместе с двумя харьковчанами добыли в Португалии три серебряные медали на 49-й Международной Олимпиаде по физике (IPhO) о чем успешно отчитались непричастные к подготовке тех медалистов, но руководящие главным методическим центром учителей Украины – т. н. «ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (IМЗО). Такие ура-реляции защищают тамошних держателей штатных должностей от критики за упадок во вверенной отрасли. Не зря же эти «модернизаторы» избегают публиковать на своем казенном сайте и отчеты о проделанных «трудах», и даже заявленную школьную программу по физике для 5-9 классов.

Зато в «благодарность» к таким как П. Виктор иноязычным преподавателям «низового» уровня их «отсеяли» от участия во всеукраинском конкурсе «Учитель года» (и большинстве других), дополнив в 2017 году правила участия языковой «инновацией»:

Мовою Конкурсу є державна мова. Допускається використання іноземної мови у номінації «Німецька мова».

При этом провести на поощряемом «державном» (украинском) языке ни один международный конкурс (не говоря уж об олимпиадах) по естественным наукам в IМЗО даже не мечтают, а основной интерес тамошних светил пал на коммерчески выгодное внедрение «электронных учебников». И 24 октября там выбрали узкий круг победителей одного из конкурсов по отбору проектов таких учебников для ООШ (E-book for secondary education (EBSE), что с покушением на именитого учителя Одессы не связано, хотя продажам соответствующих EBSE в будущем сильно повредит альтернатива Виктора на Yotube. Тем более, что его рекламируемые успехи не только раздражают дерусификаторов образования, но и бросают подозрения на дорогостоящий (для госбюджета) и взятый с 2004 г. на вооружение переустроителями высшего образования Украины проект, названный «Внешним независимым оцениванием» (ВНО).

ВНО – орудие передела на рынке образовательных услуг?

ВНО начали внедрять в 2002 году под контролем фонда «Возрождение» вездесущего «мецената» Дж. Сороса. Та новация ограничивает заявленную в Конституции Украины (ст. 53) «доступность» обучения специфическим «ситом» масштабных одновременных экзаменов, организуемых под контролем специально созданного единого органа – «Украинского центра оценивания качества образования» (УЦОКО). Такую централизацию контроля за распределением возможностей поступления в вузы Украины инициаторы оправдывали велиречивыми посулами обеспечить «объективность» оценивания знаний абитуриентов и… «противодействие коррупции». Увы, практика этого многолетнего эксперимента позволяет усомниться в достижении обеих обещанных «усовершенствований».

Так, летом этого года полицейские между делом (это не главная обязанность Нацполиции) выявили более 800 фактов взяточничества при начислении баллов в ходе «независимого» ВНО. Такие случаи (в т. ч. среди служащих центрального офиса УЦОКО) отмечали и ранее, что не удивительно в среде чинов, где в подобном увязли даже руководители специально созданного «Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции». В УЦОКО работают не ангелы, а узкий круг чиновников, набираемых в основном из столичных учреждений (не путем всеукраинского открытого конкурса). Например, нынешний глава УЦОКО начинал карьеру в управлении образования и науки Киевской ОГА. А груз прежних личных и деловых связей сковывает любого самого «кристально чистого» деятеля. Ведь даже при проведении школьных «олимпиад» в Украине организаторы склонны «квотировать» дележ призовых мест между представителями «знатных» регионов.

А в случае с ВНО «цена вопроса» резко возрастает: решается судьба не только абирутиентов-уроженцев разных регионов, но и последующего распределения финансирования вузов, где намерены учиться стяжавшие хорошие оценки…

Но сравнив результаты ВНО в 2018 году легко убедиться в сохранении многолетней чудной тенденции: наилучшие (в 1,5-2 раза от среднеукраинского результата) оценки по всем (!) предметам стяжают учащиеся из двух «разумных» регионов – Киева и Львовской области.

Даже на экзамене по физике экзаменуемые на Одесчине (где выявили более высокий процент выбравших этот экзамен) показали отличных результатов в 6,5 раз меньше, чем экзаменуемые киевляне. При том что медали на междунарожных олимпиадах добывают одесские, харьковские и иные школьники не из столицы, а в переподготовке учителей естественных наук базовым остается – Одесский институт повышения квалификации учителей?

А в этом году многие СМИ раструбили и другую странную весть (подрывающую доверие к статистике ВНО) лучшим украинским учителем физики во многих странах признают одессита П. Виктора! Но при этом одесские учащиеся попали в лидирующую группу, не прошедших сито ВНО? Разгадать этот парадокс пытались 26 октября участники Совета ректоров вузов Одесского региона. Но ограничились констатацией: на 7,3% сократилось число поступивших в этом учебном году в одесские вузы. Одной из причин указали «отток» учащихся в Польшу (чьи вузы не блещут на международных соревнованиях, но преуспели в рекламе «выгодности» своих услуг). Правда, один из выступавших подсказал и другую искусственную помеху:

…політика держави ставить південний регіон на друге місце в Україні, хоча за якістю освіти, за своїми науковим традиціям, ми займаємо провідні позиції.

Как дискриминирует эта «политика» через ВНО подсказал официальный отчет УЦОКО за 2018 год: нелепые текстовые ошибки составителей там гармонично ужились с обоснованием «отклонений» в оценке результатов в разделе 4.4., где «развитие технологий оценивания качества тестов…» прекрасно иллюстрировано «облаком» применяемых отклонений от точного учета.

И это не говоря уже о том, что ВНО отучает учащихся самостоятельно мыслить, зато породил промысел продаж разнообразных «тестов», сдать которые помогают интуиция и осовременные «шпоры». А знающие учителя-бессеребреники – угроза такому бизнесу.