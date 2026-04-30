Власть продолжает демонстрировать чудеса эквилибристики в решении проблем, которые сама себе создала. Речь идет об изменениях в налоговое законодательство, которые стали условиями для получения внешнего финансирования от партнеров. В частности - о скандальном введении налога на добавленную стоимость (НДС) для физлиц-предпринимателей (ФЛП), находящихся на упрощенной системе.

В последние несколько месяцев введение НДС для малого бизнеса стало едва ли не самой обсуждаемой налоговой новацией. Представители бизнеса, аналитических центров и отдельные политики остро критикуют эту норму, называя ее убийством малых предпринимателей во время большой войны. В правительстве же считают, что только так можно побороть распространенные схемы по минимизации налоговых платежей.

20 апреля премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Международный валютный фонд "с пониманием отнесся к чувствительности вопроса введения налогообложения НДС для ФЛП". Хотя многие восприняли это заявление как отказ кредиторов от этого требования, но на самом деле его лишь отсрочили - на год.

Переговорных сил украинской команды хватило на отсрочку только одного налогового требования, остальные остаются на повестке дня. Более того, их невыполнение может стоить Украине финансовой устойчивости уже в июне 2026 года.

Даже выполнение всех требований партнеров и решение несогласованностей в распределении кредита от ЕС на 90 млрд евро не спасает правительство Свириденко от проблем с бюджетом на 2027 год. Тогда, чтобы избежать коллапса, власти придется принимать крайне непопулярные решения, ведь маневра для переговоров больше не будет.

Самопомощь и как ее решить

Украинцы обсуждают потенциальное введение НДС для малого бизнеса с конца 2025 года. Когда правительственная команда начала переговоры с МВФ о новой четырехлетней кредитной программе, внесение законопроекта об НДС для ФЛП в парламент было одной из предпосылок подписания соглашения об этом кредите.

Авторами такого предложения были не чиновники из вашингтонской штаб-квартиры МВФ, а украинский Минфин. Впервые оно было обнародовано для широкой общественности в последние дни 2023 года, когда появилось в " Национальной стратегии доходов до 2030 года".

Разработка этого документа тоже была требованием программы МВФ. Цель - показать, как страна будет наращивать собственные доходы и становиться менее зависимой от внешнего финансирования. Среди предложений - гармонизация законодательства об НДС с директивами ЕС и минимизация льгот по этому налогу. Эта норма трансформировалась в предложение распространить НДС на малый бизнес, который сейчас его не платит.

Более того, стратегия доходов содержала ряд других предложений по реформированию упрощенной системы налогообложения. В частности:

запрет "упрощенки" для юридических лиц;

объединение третьей и второй групп упрощенной системы налогообложения;

повышение ставок единого налога для объединенной группы "упрощенки" до 3-17% (в зависимости от вида деятельности ФЛП);

сужение количества видов деятельности, которыми можно заниматься на первой группе "упрощенки", а также замена единого налога для предпринимателей на этой группе с фиксированного платежа на процент от дохода.

Перед началом переговоров о новой программе сотрудничества в конце 2025 года в МВФ решили вспомнить подзабытую стратегию Минфина. Начать ее реализацию там решили с едва ли не наименее скандальных (по сравнению с другими шагами) изменений.

Переговоры с фондом совпали с развертыванием самого громкого коррупционного скандала в современной истории Украины - "Миндичгейтом". "Миссия фонда в ноябре началась со слов Гэвина Грея (глава миссии МВФ - ЭП) о том, что у нас шансы на успех - около 5%, потому что в Украине что-то такое происходит, что они не уверены, что правительство досидит еще хотя бы неделю", - рассказал участник тех переговоров с фондом.

Находясь в, мягко говоря, слабой переговорной позиции с ключевым кредитором, украинская власть согласилась заложить непопулярные реформы в будущую программу. Однако уже в феврале, когда под соглашением ставили свои подписи руководители Нацбанка, Минфина, правительства и президент Владимир Зеленский, было понятно, что самые непопулярные шаги в ней выполняться не будут.

Перед согласованием кредита МВФ впервые уступил в вопросе НДС для ФЛП. Он уже не требовал внесения соответствующего законопроекта в Верховную Раду как предпосылку для начала программы, а перенес это в "маяки" с дедлайном выполнения в конце марта (требование было не в регистрации, а в принятии законопроекта).

Изменился и дизайн решения: вместо введения НДС для всех ФЛП с доходами более 1 млн грн в год МВФ согласился увеличить лимит до 4 млн грн. Это примерно соответствует уровню, который есть в ЕС: 85 тыс. евро или около 4,4 млн грн.

С февраля по апрель НДС для ФОПов "мигрировал" из отдельного законопроекта в " большой налоговый закон" и обратно, но не прошел голосование даже на уровне правительства. При этом Кабмин согласовал и отправил в парламент все другие новации из программы МВФ: продление действия военного сбора, введение налога на доходы с цифровых платформ и отмена льготы на международные посылки.

В середине апреля представители власти отправились на весеннее собрание Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне. Едва ли не единственная цель визита - убедить кредиторов еще раз пересмотреть требование о введении НДС для ФЛП. 20 апреля, возвращаясь из США, Свириденко сообщила об успехе этой миссии.

"МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса введения налогообложения НДС для ФЛП - как для общества, так и для парламента. Во время весенних сборов мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно сенситивная тема и неконструктивная идея, как и неоднократно говорил об этом президент Зеленский представителям МВФ", - отметила она.

Как Украине в очередной раз удалось "переломить" МВФ в отсрочке изменений?

Собеседник ЭП, участвовавший во встречах в Вашингтоне, считает, что в пользу украинской команды сыграли несколько факторов. Во-первых - давление на Совет директоров МВФ со стороны правительств стран-партнеров Украины. Во-вторых - кризис, вызванный войной в Иране, который лишь усилил это давление из-за желания партнеров оставить Украину в повестке дня международной поддержки.

"Они чувствуют, что не имеют моральных оснований "дожимать" нас в выполнении требований так, как это было в мирные времена", - отмечает собеседник ЭП.

По его словам, введение НДС для ФЛП не исчезло из программы с МВФ, а отсрочилось. Правительству и парламенту нужно принять это непопулярное решение в начале 2027 года. К тому времени Минфин планирует проводить через парламент менее непопулярные изменения по совершенствованию администрирования НДС, чтобы его введение для ФЛП не превратилось в "убийство малого бизнеса".

Формально изменения в программу МВФ отразят по итогам следующей миссии фонда, которая прибудет в Киев в середине мая (пересмотр программы и решение о выделении нового транша примут в июне). Правда, эти изменения - единственные. Остальные налоговые требования остаются на повестке дня. Среди них едва ли не самым проблемным является отмена льготы на международные посылки.

Новое препятствие

После возвращения правительственной команды из сложных переговоров с МВФ некоторые депутаты начали возмущаться. Мол, почему чиновники не договорились об отсрочке требования о льготе на международные посылки. Сейчас эта льгота превратилась в ключевое препятствие для продолжения сотрудничества с МВФ. Она крайне непопулярна среди украинцев, хотя и поддерживается некоторыми представителями бизнеса.

Сейчас международные посылки, в частности приобретенные на Temu или AliExpress товары, стоимость которых не превышает 150 евро, освобождаются от импортных налогов: НДС (20%) и пошлины (обычно 10%). Для более дорогих посылок налоги начисляются на сумму превышения (для посылки стоимостью 200 евро следует уплатить с 50 евро).

С точки зрения потребителей, эта льгота позволяет экономить немало средств, покупая на зарубежных маркетплейсах товары даже дешевле, чем у украинских производителей. Однако с точки зрения государства она дестимулирует внутреннее производство, а также является одним из способов скрытого ввоза контрабанды.

В правительстве считают, что крупные партии товаров часто дробят на небольшие посылки и завозят их в Украину без уплаты налогов, пошлин, а также учета государством. В дальнейшем такие товары реализуют через ФОПы, которым не нужно отчитываться о происхождении товаров, с уплатой минимальных налогов или вообще без них.

В 2023 году Государственная таможенная служба проанализировала международные безналоговые отправления и обнаружила, что сотня лиц, которым поступило больше всего посылок, в целом получили 15,4 тыс. отправлений. Эти данные косвенно подтверждают мнение, что с помощью этой льготы могут отправляться крупные партии товаров.

Правительство предлагает отменить льготу и эта инициатива вошла в программу МВФ. Согласно ей, облагаться налогом должны все международные коммерческие посылки. Исключение - личные некоммерческие отправления стоимостью до 45 евро, например, вещи родственникам. Однако это исключение не распространяется на духи, кофе и чай.

В Минфине отмечают, что отмена льготы соответствует практике ЕС, где подобное решение действует с 2021 года. Там добавляют, что для потребителей эти изменения не будут дискомфортными, ведь платить налог надо будет на этапе заказа товаров на маркетплейсе. Никакого взаимодействия с таможней быть не должно.

"Для покупателя механизм получения отправления не изменится, этот товар будет доставлен логистическим оператором в его адрес. В случае отказа от получения товара, например, из-за повреждения в пути или по другим причинам, товар будет возвращаться отправителю, а средства, в частности НДС, будет возвращать покупателю оператор электронной платформы", - объясняют в ведомстве.

По расчетам авторов законопроекта, его принятие позволит увеличить налоговые поступления в бюджет на 10 млрд грн. Однако ключевой вклад инициативы заключается в детенизации и борьбе со схемами ввоза контрабанды.

Несмотря на благородную цель, голосов для одобрения законопроекта об отмене льготы нет, говорят собеседники ЭП в парламенте и правительстве. Найти голоса не поможет даже скандальная норма по смягчению финансового мониторинга публичных лиц, которую втихаря включили в этот законопроект депутаты.

Вместе с этим, международные кредиторы отказываются уступать в вопросе посылок так же, как они сделали в отношении НДС для ФОПов. Без принятия законопроекта Украину могут ждать крайне серьезные проблемы с покрытием расходов, сообщил собеседник ЭП в Кабмине. На кону не только деньги от МВФ, но и часть финансирования в рамках кредита Евросоюза на 90 млрд евро.

Деньги в июне (не) закончатся

23 апреля Совет Евросоюза разблокировал долгожданное решение о выделении Украине кредита на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Его особенность в том, что возвращать эти средства Киеву не придется, если только Россия не согласится возместить нанесенный ее агрессией ущерб и выплатить репарации.

Это решение ЕС - критическое не только для того, чтобы государство могло финансировать свои гражданские расходы, но и войну. Более того, две трети кредита - 60 млрд евро - должны пойти на финансирование обороны: на закупку вооружения и боеприпасов. Финансировать зарплаты военных за эти средства по-прежнему запрещено.

Украина и ЕС договорились, что оборонная составляющая кредита будет поступать без каких-либо условий, ведь речь идет о финансировании Евросоюзом своей безопасности. Получение остальных 30 млрд евро, которые выделяются для покрытия потребностей бюджета, будет привязано к выполнению определенных требований. При этом пребывание Украины в программе с МВФ является критическим для получения этого финансирования.

В 2026 году Украина планирует получить от Евросоюза 16,7 млрд евро бюджетной помощи через инструменты макрофинансовой помощи и программы Ukraine Facility. Первые транши должны поступить в конце мая - начале июня. Поэтому для правительства крайне важно, чтобы к моменту принятия решения о выделении средств ЕС Верховная Рада успела выполнить "маяки", прописанные в программе с МВФ, в частности принять законопроект об отмене льготы на международные посылки.

Что будет, если законопроект не примут? Собеседники ЭП, знакомые с состоянием наполнения бюджета, отмечают, что без средств ЕС Украина может почувствовать проблемы с финансированием уже в июне. Минфину придется вручную перераспределять средства, которые проходят через Госказначейство, чтобы финансировать оборонные нужды. Это означает замораживание капитальных и других неприоритетных расходов государственного и местных бюджетов и государственных учреждений.

Отмена льготы на посылки - не единственное препятствие для получения денег от ЕС: стороны до сих пор не пришли к согласию относительно того, на что пойдет это финансирование. 26 апреля Зеленский во время общения с журналистами заявил, что энергетика - ключевой (после обороны) приоритет, на который направят средства от ЕС.

"Нам нужно защитить все, что успеем и сможем, потому что надо максимально это сделать и готовиться к зиме. Для этого, кроме местных бюджетов, есть часть, которую мы сможем дать из центрального бюджета. Наполнение у нас от этих траншей из 90 миллиардов. Мы рассчитываем на несколько миллиардов, чтобы дать в экономику именно для защиты энергетики", - сообщил президент.

ЕС категорически против такой инициативы. Тем более, что на поддержку энергетики и реализацию "планов устойчивости" власти планируют потратить оборонную часть кредита. Речь идет об использовании по крайней мере 5,2 млрд евро или 270 млрд грн.

"Евросоюзовцы категорически против того, чтобы мы заливали эти средства в бетон. Там говорят, что лучше купите за них достаточное количество перехватчиков и систем ПВО", - рассказывал ЭП участник переговоров с Евросоюзом.

Вероятно, в правительстве услышали позицию ЕС и начали искать альтернативные варианты финансирования подготовки к следующей зиме. По данным источников ЭП, Минфин просил другие министерства и ведомства предоставить предложения по экономии бюджетных средств. В ответ он получил идеи о сокращении расходов на 200 млн грн.

В Минфине считают, что могут найти 270 млрд грн для "планов устойчивости", сократив на эту сумму расходы Министерства образования, Министерства здравоохранения и Министерства социальной политики. Однако это чувствительный вопрос, который требует дальнейшего обсуждения, отметил ЭП один из членов правительства.

Какими будут результаты этого обсуждения, украинцы узнают в мае. Тогда правительство должно внести в Верховную Раду законопроект с изменениями в госбюджет. В этом же документе должны "легализовать" поступления кредита ЕС, обновить план расходов обороны (правительство уже использовало около 200 млрд грн, которые планировалось использовать в конце года) и предусмотреть финансирование Резервного фонда.

* * *

В течение длительного времени власти смотрели на 90-миллиардный кредит Евросоюза как на план покрытия финансовых потребностей воюющей страны в течение 2026-2027 годов. На практике же средства от ЕС начнут поступать лишь в середине 2026 года, а той части, которая предусмотрена на 2027-й, может оказаться мало.

Об этом свидетельствует график поступления бюджетной части кредита: большую часть предусмотренного финансирования (16,7 млрд евро из 30 млрд евро) Украина получит в 2026 году, а на следующий останется лишь 13,3 млрд евро. Ежегодная потребность в международном финансировании составляет 36-38 млрд евро.

Если большая война не закончится в 2026 году, то в 2027-м у правительства снова возникнет необходимость искать дополнительные источники финансирования бюджета и вести напряженные переговоры с кредиторами, в частности с МВФ. Хотя сейчас власть празднует "победу" в вопросе введения НДС для ФОПов, в следующем году договариваться о переносе этого и других непопулярных решений будет гораздо сложнее.

