«Квіти серед війни»: в Одесі відкриють виставку пам’яті Бориса Айзенберга

Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.Грушевського 1 травня о 14:00 у Музеї української книгивідбудеться відкриття виставки «Квіти мінних зон» Бориса Айзенберга.

Капітан четвертого стрілецького батальйону 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу Борис Айзенберг загинув 13 липня 2023 року, виборюючи нашу свободу.

Борис Айзенберг був людиною творчою та багатогранною, відомою далеко за межами Одеси. Архітектор, художник, фахівець із ландшафтного дизайну та власник одного з найкращих розсадників рослин — він присвятив життя створенню краси. Проте 24 лютого 2022 року Борис обрав шлях захисника і пішов на фронт добровольцем.

Виставка «Квіти мінних зон» — це глибоке свідчення незламності людського духу. В її основі лежить пронизлива думка: усе минуще, і навіть війна не вічна. І що найважливіше — вона не здатна знищити внутрішній поклик людини творити й наповнювати світ змістом.

У часи випробувань мистецтво набуває особливої сили як мова, що дозволяє говорити про складне без слів. Попри жахіття війни, митець не відвертався від світу і не втрачав чутливості до нього. Навпаки — його погляд ставав уважнішим і глибшим, здатним помічати те, що зазвичай вислизає. Картини, архітектурні задуми, зелені простори, створені Борисом Айзенбергом, формують багатовимірне середовище, де різні мови — візуальна, просторовa, природна — доповнюють одна одну та утверджують безперервність циклу життя.

Ця виставка запрошує глядача відкривати власні сенси і, можливо, впізнати в побаченому щось дуже особисте — й водночас спільне для всіх нас.

чекатимемо на вас!