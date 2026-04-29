Сьогодні, 10:00

Верховна Рада 19-го разу підтримала продовження військового стану в Україні

Во вторник, 28 апреля, Парламент поддержал продление военного положения в Украине. За соответствующее решение проголосовали 315 народных депутатов.

Согласно принятому постановлению, действие военного положения продлено с 05:30 4 мая еще на 90 суток – до 2 августа 2026 года. Это уже 19-е голосование парламента за продление особого правового режима с начала полномасштабной войны.

Напомним, военное положение в Украине было введено 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ.


