Судовий процес в Одесі у справі про умисне вбивство: увага правозахисників і питання до дотримання права на захист





У середу, 22 квітня 2026 року, у Хаджибейському районному суді міста Одеси під головуванням судді Дмитра Передерко відбулося чергове засідання у справі за обвинуваченням громадянина Р. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисного вбивства.

Справу редакція взяла до уваги після оприлюднення звітів Інформаційно-аналітичного центру Міжнародне товариство прав людини (IAC ISHR), підготовлених за результатами двох попередніх судових засідань. У висновках моніторингової місії йшлося про можливі ризики порушення права на захист та принципу рівності сторін у процесі.

Зокрема, експерти звернули увагу на те, що під час розгляду окремих клопотань суд, за їхніми спостереженнями, не уточнював позицію самого обвинуваченого, а між судом і захисником виникали емоційні суперечки. У звітах також зазначалося, що сторона захисту неодноразово наполягала на необхідності допиту свідків та експерта, посилаючись на наявність недостатньо з’ясованих обставин, які можуть мати істотне значення для справи.

Окремо моніторингова місія звернула увагу на висловлювання головуючого судді щодо присутності представників IAC ISHR у залі суду, які, на думку спостерігачів, мали іронічний та критичний характер.

На тлі судової реформи та задекларованого курсу України на членство в Європейському Союзі подібні процеси, що стосуються стандартів справедливого судочинства, закономірно викликають суспільний інтерес.

Журналісти редакції також проаналізували матеріали справи, оприлюднені в Єдиному державному реєстрі судових рішень та на порталі «Судова влада». Після зміни складу суду у жовтні 2021 року у справі було оприлюднено:

2021 рік — 1 рішення (призначення розгляду); 2022 рік — 3 рішення (відвід судді та питання запобіжного заходу); 2023 рік — 1 рішення (привід свідка); 2024 рік — 1 рішення (встановлення строку прокурору для допиту свідків); 2025 рік — 2 рішення (відмови захисту у тимчасовому доступі); 2026 рік — 12 рішень, усі з яких стосуються відмов у задоволенні клопотань сторони захисту.

Таким чином, саме на кінець 2025 — початок 2026 року припав помітний сплеск процесуальної активності у справі.

Під час засідання 22 квітня суд перевірив повноваження прокурора та факт належного повідомлення свідків про виклик до суду. Після цього захисник обвинуваченого подав письмове клопотання про призначення комплексної судово-медичної та медико-криміналістичної експертизи.

За словами адвоката, попри те, що справа стосується подій травня 2020 року, у матеріалах досі не встановлено, яким саме ножем було завдано смертельного поранення потерпілому. Також, за твердженням захисту, не проводилося зіставлення характеру рани з вилученими ножами та не було встановлено положення тіла загиблого відносно особи, яка нанесла удар.

Редакція не береться оцінювати обґрунтованість цих доводів, оскільки не має доступу до всіх матеріалів кримінального провадження. Водночас захисник зазначив, що повний перелік аргументів викладений у письмовому клопотанні.

Прокурор та адвокат потерпілої сторони виступили проти призначення експертизи, заявивши, що подане клопотання є спробою затягування судового процесу.

Водночас увагу журналістів привернула репліка судді про те, що суд очікує від сторони обвинувачення більш активної участі у змагальному процесі та аргументованих заперечень щодо позиції захисту.

Окремо журналісти звернули увагу на тривалість перебування суду в нарадчій кімнаті — близько тридцяти секунд. Саме за цей час суддя мав ознайомитися з багатосторінковим клопотанням, оцінити наведені аргументи та ухвалити рішення.

У підсумку суд відмовив у задоволенні клопотання захисту. Мотивувальна частина рішення має бути оприлюднена пізніше.

Попри те, що одне судове засідання не дає підстав для остаточних висновків, уже зараз ця справа виглядає резонансною та такою, що викликає значний суспільний інтерес.

Редакція й надалі стежитиме за перебігом цього судового процесу.