Віра, підтримка і хрещення: у кірсі Святого Павла в Одесі відбулося міжнародне богослужіння

У неділю, 26 квітня, , в Одеській кірсі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України відбулося особливе богослужіння, яке об’єднало вірян Одеси та гостей із Баварії. Подія стала не лише духовною зустріччю, а й важливим знаком підтримки української лютеранської громади у час війни.

У богослужінні взяли участь представники церковних та благодійних організацій з Німеччини: Michael Wolf, Wolfgang Hagemann, керівник організації Martin Luther Verein in Bayern e.V. Kai Berendes, співробітник Kirche Unterwegs та проповідник Ralf Steinke, який представляв Nagelkreuzgemeinschaft.

Під час служби Ральф Штайнке виголосив проповідь на текст із Євангеліє від Івана (15:1–8), звернувшись до теми духовної єдності, вірності та сили віри у непрості часи. Гості з Німеччини також передали слова підтримки українській громаді від своїх церков та організацій.

Для одеської громади такі візити мають особливе значення. Віряни наголошують, що на тлі війни надзвичайно важливо відчувати солідарність європейських партнерів і бачити, що інтерес до України та співпереживання її людям не згасає.

Особливу надію громада покладає на подальше поглиблення стосунків із партнерською Євангелічно-лютеранською церквою Баварії. Останніми роками ці зв’язки послабшали через внутрішні конфлікти в українській церкві, однак нинішній візит став знаком нового етапу співпраці та взаємної підтримки.

Під час богослужіння віряни також звершили Таїнство Святого Причастя — символ єдності людей і церков в Ісусі Христі.

Та головною подією дня стало хрещення Євгенії, яка завершила Курс основ християнської віри та приєдналася до церковної громади.

«Та все ж, центральною подією богослужіння стало хрещення Євгенії, що завершує Курс основ християнської віри. Велика радість охопила церкву і небеса через це Таїнство приєднання до Божої родини нової людини! Нехай Господь і надалі приєднує, благословляє та насичує життя людей своєї церкви на землі», — наголосив Олександр Гросс.

Історія Євгенії також стала особливим свідченням сили духовного покликання. Після сорока років життя в Німеччині вона разом із родиною під час війни переїхала до Одеси та приєдналася до лютеранської громади святого Павла.

І це вже друга родина, яка за роки війни зробила подібний крок — повернулася до України та стала частиною одеської євангелічно-лютеранської спільноти.