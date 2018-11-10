Пророчества святого сбываются в наши дни

Человеческий потенциал законсервирован

Сегодняшние ученые-психологи утверждают, что люди используют свой дремлющий умственный потенциал всего на 1 – 1,5%. Вдумайтесь в эту цифру, почти 99% наших возможностей так и уходят вместе с нами в могилу. Обидно, правда? А почему так? Все зависит от нашей лености. Мы не углубляем и не развиваем свои знания, чтобы заставить более продуктивно работать свой мозг хотя бы еще на 3-5%. А тот кто заставляет более продуктивно работать свой мозг, тот совершает порой фантастические открытия.

Иногда необычные способности проявляются у отдельных людей после того как они подверглись физическому или психологическому стрессу. Я, например, когда-то познакомился с человеком, который во время грозы получил удар молнии. После выхода из больницы он вдруг почувствовал в себе способность видеть внутренности человеческого организма лучше чем на рентгене. Он этой способностью не злоупотреблял, но в Сакский район Крымской области тогда зачастили многие, кто не был убежден в правильности поставленного в больнице диагноза. Люди ехали сюда, чтобы узнать правду о своем здоровье.

Ученые-медики давно работают над тем, чтобы найти такие методы развития человека, которые позволят ему полнее раскрыть умственные способности и этим добиться нового прорыва в развитии науки и технического прогресса. Вот почему они назвали ХХI век веком психологии и достижения научных познаний, которые будут способствовать личному развитию и совершенствованию человека.

До нынешнего дня никто пока не смог дать полного ответа, почему среди миллиарда населения лишь у отдельных личностей проявляются необычные способности в различных сферах деятельности. В этой связи хочется обратить внимание на жизни и пророчества людей, которые искренне верили в Бога, вели праведную жизнь и впоследствии были причислены Православной церковью к лику святых. В частности, святого Космы Этолийского, который жил в Греции 300 лет назад.

Мальчик, отмеченный Богом

Внимательно изучая жизнь святого Космы, невольно задаешься вопросом: как мог вырасти будущий пророк из ребенка, родившегося в бедной греческой семье ткачей? Как мог стать этот мальчик просветителем многих балканских народов?

Родился он в 1714 году в безвестном греческом Этолийском селении Мегало Дендро. Таких как он в то время родилось много, но всех их постигла одна судьба – тяжелый труд и постоянная бедность. Однако Косма еще мальчишкой выделялся среди своих сверстником тем, что тянулся к знаниям. Он использовал любую возможность чтобы получить их. А так как в родном селении таких возможностей не было, он уходил в горы, где располагались монастыри. Их обитатели изучали древние рукописи, здесь юноша внимательно слушал беседы иноков и наставления старцев.

Знания, которые ему дали старцы в горных обителях, он решил передавать детям, живущим в бедных греческих селениях. В двадцать лет будущий святой стал учителем в одной из сельских общин. Но, обучая других, он постоянно заботился о повышении своих знаний, для этого использовал любые возможности, которые могли способствовать личному совершенствованию. Когда почувствовал, что в этой среде он не может достичь вершины желаемых знаний в служении Богу, решил отправиться в «высшую школу христианского подвижничества и благочестия» – на святую гору Афон, которая в то время была центром духовной, культурной и общественной жизни православных Балкан. Здесь он встретился с видными духовными просветителями, духовными писателями, знаменитыми монахами. Эти встречи в значительной мере повлияли на сформирование его взглядов.

Окончив Афонскую Академию, он принял монашеский постриг, и, пробыв на Афоне еще несколько лет, отправился в свое первое миссионерское путешествие.

За 16 лет своей миссионерской деятельности святой Косма побывал во Фракии, Македонии, Фессалии, Средней Греции, на островах Эгейского архипелага и других странах, где создал более 100 школ. На его проповеди собирались тысячи людей. А когда в церкви не могло вместиться большое количество народа, тогда он переносил свои проповеди в поле. Там вбивал в землю крест, становился на скамью и говорил часами. Закончив проповедь, уносил с собой скамью, оставляя крест как напоминание о своей проповеди. Эти кресты сохранялись на многие годы, а некоторые из них и до наших дней. Там, где побывал святой Косма, появлялись школы и укреплялась христианская вера.

Проповеди Космы имели благотворное влияние не только на православное население, но и на мусульманское. И в то же время Косма вызывал неприязнь у греческой знати, высшего духовенства и особенно у торговцев-иудеев, которые считали, что он подрывает их экономические и общественные устои. Особо раздражались иудеи оттого что Косма требовал от православных прекращения торговли по воскресным дням и перенесения ее на субботу. Нарастание недовольства знати принимало угрожающий характер. Противники святого искали любой предлог чтобы расправиться с Космой. И такой повод они нашли. Когда Косма прибыл в Берет, северный Эпир (ныне южная Албания), там его обвинили в шпионаже как русского агента, что и стало поводом арестовать проповедника, и в субботу 24 августа 1779 года его повесили в селе Коликантас, что недалеко от Берета. Историки считают, что обвинение, арест и казнь были спровоцированы торговцами–иудеями, терпевшими убытки от деятельности Космы.

В 1813 году на месте казни Космы была построена церковь. В1961году Косма Этолийский канонизирован, и теперь 24 августа отмечается день его памяти – день, когда он принял мученическую смерть.

Пророчества святого Космы

Знакомясь с жизнью и просветительской деятельностью святого Космы, невозможно не обратить внимание на те предсказания, которые он произносил почти триста лет назад. Эти пророчества касаются нынешних и будущих событий в жизни всего мира. Они относятся к различным сферам нашей деятельности. Многие сегодня уже сбываются. Но есть и такие которые никто пока широко не комментирует. А это значит, что нынешние достижения науки и техники еще не достигли того уровня, который предвидел великий святой. Его пророчеств очень много, но мы остановимся на тех, которые уже сбылись или сбываются в наши дни. Многие его предсказания были произнесены теми словами, которые могли понять люди, жившие 250 и более лет назад.

Святой Косма говорил:

«Вы увидите как люди, словно черные птицы, будут летать по небу и извергать пламя на землю»

В то время Косма не мог говорить о самолетах или вертолетах, которые оснащены вооружениями, несущими смерть на поле боя.

«Придет время, и мы скажем: «Выйдите вы, мертвые, чтобы мы, живые, заняли ваше место».

Если бы Косма в то время сказал, что люди от бомб и снарядов будут прятаться в бомбоубежищах, его никто не мог бы понять. А сегодня эти пророчества сбываются в зоне военных действий.

«Столько всего произойдет, что матери от страха будут преждевременно рожать своих детей».

«После всеобщей войны людям придется преодолеть получасовой путь чтобы встретить человека и побрататься с ним».

«Придет время, когда враги заберут у вас даже пепел из очага. Но вы не изменяйте своей вере, как это сделали многие другие».

«После всеобщей войны волки будут жить вместе с овцами».

«Придет время, когда православные будут враждовать между собой. Я же призываю вас к миру и согласию».

Чем не наше нынешнее время, особенно в Украине?

Говоря о будущем голоде, Косма говорил: «Придет время, когда богатые обеднеют, а бедные будут умирать от голода».

«Если будут находить серебро на дороге, не будут наклоняться, чтобы его взять, а за одно пшеничное зернышко будут драться».

«Хлеб будут прятать в своих домах под землей. У кого будет припрятанное зерно, побоится носить его на мельницу и будет перемалывать его дома вручную». Люди, перенесшие голод, это хорошо помнят.

«Воры и разбойники не будут более промышлять в горах. Они будут жить в городах. Одеваться как обычные люди и приходить среди белого дня, чтобы обворовать вас». Узнаете нынешних воров-домушников?

«Источники иссякнут, а реки станут грязными».

«Придет время, и вы увидите как три, даже четыре семьи будут жить в одном доме».

«Налогами обложат даже куриц и окна». Не подсказка ли это украинским правителям о еще одном из «дремлющих» источников пополнения казны?

«Будет такая дороговизна, что дальше некуда. Но она продлится недолго». Вот сколько лет она будет продолжаться, святой не указал…

«Горе Греции, когда на ее территории поселятся иноземные народы». Правда, нынче они поселились не только в Греции, от их нашествия страдают многие страны Европы.

«Не уничтожайте леса. Они вас спрячут, они вас спасут. Не портите их, ибо земля ваша покроется развалинами». Это прямое указание украинцам, которые по требованию Евросоюза сняли мораторий на вырубку леса.

«Придет время, когда не будет былого согласия между священниками и мирянами».

«Священники станут такими же, как простые миряне, а миряне уподобятся диким зверям».

«Однажды придет один лжепророк. Не верьте ему и не радуйтесь его приходу».

Сегодня можно удивляться тому, с какой точностью святой Косма предсказал научные открытия будущего. Мы, живущие в ХХI веке, легко узнаем в его пророчествах все то, что нас окружает: самолеты, автомобили, телефоны, телевизоры и прочее. А вот те, кто жил в те годы, когда об этом говорил пророк, все лишь недоумевали, и лишь великая вера в авторитет Космы останавливала их от возражений и убеждала в правдивости его предсказаний.

«Вы увидите, как люди будут летать по небу, словно коршуны, и посылать огонь на мир. Те, кто будет жить тогда, побегут на кладбище и будут кричать: выходите, мертвые, чтобы мы заняли ваше место».

«По небу будут летать птицы с металлическими носами и крыльями».

«Вы увидите, как повозка без лошади будет мчать быстрее зайца».

«Придет время, и по степи будут разъезжать повозки без лошадей».

«Придет время, когда весь мир будет опоясан (связан) одной ниткой».

«Придет время, и люди смогут общаться между собой на дальних расстояниях, словно они находятся в двух соседних комнатах».

«Один будет видеть, как другой говорит с ним, и, хотя они будут находиться очень далеко друг от друга, говорить они будут, словно находятся рядом». «Придет время, когда дьявол войдет в коробку и будет кричать оттуда. А из коробки будут торчать его рога». «Придет время, когда вы не станете ничего узнавать». «Придет время, когда тарелки ваши будут наполнены до краев, но еду невозможно будет есть».

«Придет время, когда можно будет слышать, как умершие говорят, и даже видеть их». Это пророчество Космы мало кто комментирует. Одни говорят, что речь идет о записях на диктофоне или на видео разговора человека при его жизни. Однако мне кажется, что святой имел в виду такое будущее развитие нашего технического прогресса, когда ученые-изобретатели смогут воплотить в жизнь закон о сохранении материи, ведь мысль тоже материальна, а это значит, что она не исчезает, а только видоизменяется. Следовательно, то, о чем мы говорим, о чем мыслим, остается в мировом пространстве в виде электронных импульсов, и придет время, когда появится аппарат, который сможет оживить мысли уже давно умершего человека. Но это в будущем.

Многие пророчества святого Космы, как и других мудрецов, сегодня, трудно осмыслить, пользуясь нынешними знаниями, но что они верны, подтверждает прошлая и нынешняя жизнь землян.