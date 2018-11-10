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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

Порошенко не приехал в Лавру на Архиерейский собор УПЦ

Категория: Новости / Политика

Порошенко не приехал в Лавру на Архиерейский собор УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко отказался ехать в Киево-Печерскую Лавру на Архиерейский собор. Об этом «Вестям» заявил источник в Лавре.

«Встречи не будет. Порошенко отказался приезжать к нам в последний момент», — отметил собеседник издания.

«Мы сегодня не собирались ничего принимать. Мы собирались послушать, что хочет Порошенко от нас, и каким он видит дальнейшее развитие событий. Однако он не соизволил явиться на встречу, в которой ранее так был заинтересован», — добавил он.

Напомним, сегодня, 13 ноября, в Лавре состоялось Заседание Священного Синода УПЦ. Также ожидалось, что на Архиерейском соборе, который также проходит в Лавре, будет присутствовать Петр Порошенко. По другой информации, глава государства должен был появиться в Украинском доме.



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