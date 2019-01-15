Предотвращена попытка вооруженного покушения на президента России Владимира Путина

Данную информацию сообщили сербские СМИ.

Отмечается, что на территории европейского государства силовикам удалось задержать боевика, который якобы готовил покушение на российского президента Владимира Путина.

Сообщается, что террориста Армина Алибашича задержали в населенном пункте Нови-Пазар. В его рюкзаке правоохранители нашли винтовку с оптическим прицелом.

Во время проведения обыска в его квартире было обнаружено разнообразное вооружение и символика террористической группировки «Исламское государства Ирака и Леванта».

Вероятно, что 21-летний Армин готовил покушение на президента России во время его официально визита в столицу Сербии Белград. Также отмечается, что приверженца ИГИЛ остановил полицейский патруль в поселке Поток, а поводом для обыска стал подозрительный рюкзак.

По словам боснийского эксперта в области безопасности Джевада Галияшевича, предполагаемый террорист с большой долей вероятности не являлся одиночкой и у него есть подельники.

«Ваххабиты, такие как Алибашич, достаточно подготовлены и вооружены для совершения нападений, как на стратегическую инфраструктуру государства, так и на места массового скопления гражданского населения. Они часто проходят отличную подготовку, имеют сложное оборудование и могут хорошо планировать нападения на защищаемых лиц», — заявил эксперт.

Стоит отметить, что официальный визит Владимира Путина в Белград запланирован на завтра, 17 января.