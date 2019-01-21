Летали – веселились, прочитали – прослезились

За томосом на украинскую автокефальную поместную церковь в Стамбул отправилась целая делегация. Кроме Президента Петра Порошенко были еще глава Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-премьер Степан Кубив, вице-премьер Геннадий Зубко и ряд министров. Удивительно, что возможность пропиариться упустил генеральный прокурор Юрий Луценко. Удивительно и то, что во время войны страна, по сути, была оставлена без руководства. А вдруг наступление российских войск – и решение надо принимать незамедлительно?…Отстояв праздничное богослужение в храме и получив долгожданный томос, который подписал и вручил Константинопольский патриарх Варфоломей, делегация провела еще достаточно времени в Стамбуле, знакомясь с местными достопримечательностями. В то время никто даже не подумал проверить правильность оформления томоса. Его сразу же выставили в киевском храме Святой Софии для всеобщего обозрения. И только тут кого-то осенило: томос на автокефалию должен быть подписан членами Священного Синода. Томос тут же забрали из храма и снова снарядили самолет в Стамбул. Конечно же, за казенный, то есть за наш с вами счет. Слава Богу, все члены Синода подписали документ, и его снова доставили в Киев. Теперь Президент Петр Порошенко возит томос по областям, и всякий раз там проводятся праздничные богослужения. Недавно такая церемония прошла в Виннице. Случилось чудо – мы получили томос, – восхищается Президент. По этому случаю он присвоил звание Героя Украины «патриарху» Филарету. Филарет ходит в патриаршем убранстве. А провозглашенный митрополитом киевским и Всея Украины Епифаний не столь радостен, как Президент. Филарет сокрушается, что вместо патриархии Украина получила митрополию. И ей предстоит еще долгий путь для окончательного утверждения украинской поместной церкви. Однако придворные богословы предпочитают этого не замечать.